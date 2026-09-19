Årene i Surnadal var de formgivende årene

Portrettserie Vi fortsetter vår lille portrettserie om utflytta rindalinger og surnadalinger. Har du tips om noen vi skulle snakket med, så ta gjerne kontakt med oss.

Navn: Jørgen Tjelle

Alder: 55 år

Fra: Surnadal, Gryta

Bor: Asker

Yrke: Samferdselsplanlegging, prosjektering av veg og jernbane

– Jeg flyttet først for å studere på Ås, så møtte jeg moren til mine fire gutter. Sammen fant vi stedet vi ønsket at de små skulle vokse opp, forteller Jørgen Tjelle.

Hvordan var det å vokse opp i Surnadal?

– Jeg kom flyttende til Surnadal som 11-åring fra Sverige. Min far hadde tatt utdannelse i Sverige. Da han var ferdig flyttet vi hjem igjen. Det var fint å vokse opp i Surnadal, det var veldig fritt og man kunne finne på mye. Den største kontrasten fra Sverige til Surnadal var nok at jeg hadde slektninger i nærheten. Det skapte en slags trygghet.

Hvorfor flyttet du til Asker?

– Da jeg først dro fra Surnadal var det for å ta skogutdanning på Ås Landbrukshøgskole. Det fant jeg en Oslojente som jeg endte opp sammen med. Vi flyttet litt rundt om kring, blant annet til Voss, Halden og andre deler av østlandet før vi endte opp her. Kona ville flytte nærmere familien da vi fikk barn, så vi flyttet til Asker.

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Hvordan var overgangen til storbyen, største kontrasten?

– Jeg vokste opp bare to mil unna Göteborg, så det var ikke så ukjent terreng med storby. Det som er med å bo her i Asker fremfor å bo på bygda, er at det er mye tilbud. Men du bruker så mye tid på å komme deg til tilbudene. Om du skal handle i Surnadal er alt mye nærmere. Der jeg bor nå er det ganske likt Gryta, men samtidig er det bare en mil unna et stort sentrum, og to mil unna en storby.

Hva savner du mest hjemmefra?

– Jeg savner friluftslivet, fisking og alt man kan gjøre ute.

Hva savner du minst?

– Det jeg savner minst er kanskje det rolige livet på bygda. Jeg trives godt med mer liv og lyd rundt meg, og blir ikke plaget av det. I Surnadal kan du møte noen du kjenner på butikken og bare si hei, mens i Asker stopper man gjerne opp og prater litt. Jeg savner ikke de begrensede jobbmulighetene. For de med høyere utdanning er det ikke alltid like lett å finne relevante jobber i Surnadal, mens her er mulighetene mye større.

Føler du deg fortsatt som surnadaling?

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– Ja, jeg føler meg fortsatt som surnadaling, selv om jeg har bodd kortere tid i Surnadal enn jeg har bodd i Asker. De få årene jeg bodde i Surnadal var de formgivende årene, de som lagde min identitet.

Kunne du tenkt deg å flytte tilbake en dag?

– Ja, på en måte, men det blir litt vanskelig. Vi har faktisk pratet om det kunne vært aktuelt. Kona mi sa at om hun hadde valgt på nytt hvor vi skulle stifte familie, hadde hun nok valgt Surnadal. Det som gjør at vi ikke flytter er at vi har fire barn som har hatt sin barndom her i Asker. De har alle vennene sine her og har formet sin identitet rundt Asker. Vi synes Surnadal er litt mer behagelig til tider, det er mye roligere.

Ville du anbefalt andre å flytte?

– Det er vanskelig å si. Mange flytter hjemmefra for å ta utdanning. Jobbtilbudene i Surnadal for de som er høyt utdannet kan være få. Vi er jo alle forskjellige personer, noen trekkes mot byen mens andre liker seg på bygda.