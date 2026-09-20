Skadeverk i bolig i Surnadal - en person innbragt i politiarrest

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Politiloggen kl. 05:45 søndag morgen om at politiet rykket ut etter melding om brudd på besøksforbud og skadeverk. Person er innbragt politiarrest. Saken er avsluttet.

Mandag formiddag opplyser politiet i Surnadal til Trollheimsporten at det dreier seg om skadeverk i en bolig, og at vedkommende som utførte skadeverket var beruset. Det er derimot ikke riktig at det dreier seg om brudd på besøksforbud.