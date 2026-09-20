Lina Roindt – Stor deltakelse i varierende vær

Søndag arrangerte Rindal IL Lina Roindt for 43. gang. Det var meldt ruskevær, og det slo til omtrent samtidig som trimmerne slapp løs kl. 11.00. Lina Roindt er den store familiedagen, og på tross av været, ble det registrert hele 206 trimmere. Plusser vi på 26 konkurranseløpere, ender vi i år på 232 deltakere.

Konkurranseklassen starta kl. 13.00, og det var faktisk oppholdsvær fra start og helt til siste løper var i mål. Bygdas egen storløper, Magnus Øyen, gjorde kort prosess, og hadde stor ledelse allerede på toppen av Bjergen. Magnus låg litt foran skjema til ny rekord hele vegen, og i mål var han 15 sekunder foran sin egen rekord fra 2024. Magnus merka litt motvind fra Bjønnåsøyan til mål, men det holdt helt inn likevel. Den nye rekorden er på 32.41, litt over fem minutter foran andremann Ola Sakshaug, som er Magnus`trener i Team Trøndelag.

Trude Nonstad Fornes fra Namdal Løpeklubb ble beste dameløper med tida 43.03.

Se full resultatliste på Rindal IL Friidrett sin facebookside.

Dagens vinnere: Trude Nonstad Fornes og Magnus Øyen Foto: Oddbjørn Heggem

Det var mange jubilanter i årets Lina Roindt, her representert med Tølløv Heggem (30 ganger) Foto: Oddbjørn Heggem

Elise Karlstrøm Bjørnstad, Brage Storholt og barna Anine, Berge og Tilie. Foto: Oddbjørn Heggem

Like blid etter målgang: Jo Trønsdal Bævre Foto: Oddbjørn Heggem