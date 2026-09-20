Tre kvinnelige løpere med medaljer og startnumre poserer foran et hus.
Spreke helsearbeidere i Rindal: f.v. kommuneoverlege Mari Waagaard Wold, helsesykepleier Trine Lilleås og fysioterapeut/kiropraktor Hedvig Bakken.

Lina Roindt – Stor deltakelse i varierende vær

Oddbjørn Heggem Oddbjørn Heggem Skribent
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Søndag arrangerte Rindal IL Lina Roindt for 43. gang. Det var meldt ruskevær, og det slo til omtrent samtidig som trimmerne slapp løs kl. 11.00. Lina Roindt er den store familiedagen, og på tross av været, ble det registrert hele 206 trimmere. Plusser vi på 26 konkurranseløpere, ender vi i år på 232 deltakere.

Konkurranseklassen starta kl. 13.00, og det var faktisk oppholdsvær fra start og helt til siste løper var i mål. Bygdas egen storløper, Magnus Øyen, gjorde kort prosess, og hadde stor ledelse allerede på toppen av Bjergen. Magnus låg litt foran skjema til ny rekord hele vegen, og i mål var han 15 sekunder foran sin egen rekord fra 2024. Magnus merka litt motvind fra Bjønnåsøyan til mål, men det holdt helt inn likevel. Den nye rekorden er på 32.41, litt over fem minutter foran andremann Ola Sakshaug, som er Magnus`trener i Team Trøndelag.

Trude Nonstad Fornes fra Namdal Løpeklubb ble beste dameløper med tida 43.03.

Se full resultatliste på Rindal IL Friidrett sin facebookside.

To løpere poserer foran et hus mens en person fotograferer dem med mobil.
Dagens vinnere: Trude Nonstad Fornes og Magnus Øyen
Løper på våt asfaltvei i et grønt, landlig landskap.
Det var mange jubilanter i årets Lina Roindt, her representert med Tølløv Heggem (30 ganger)
To personer på en våt gang- og sykkelvei med gressbakker og overskyet vær.
Elise Karlstrøm Bjørnstad, Brage Storholt og barna Anine, Berge og Tilie.
Løper med startnummer 11 poserer før et gateløp, med deltakere og telt i bakgrunnen.
Like blid etter målgang: Jo Trønsdal Bævre
Voksne og barn går sammen på en våt vei gjennom et grønt bygdelandskap.
Fra venstre: Geir Dromnes, Anja Bævre Dromnes, Angelica Dromnes Løvseth. Alexandra Bævre Dromnes og Maja Bævre Dromnes
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