Spreke Seniorer i Surnadal

Frivilligsentralen

Oppstart 14. oktober

Kl. 10.30–11.30

Påmelding ved oppmøte

I Bøfjorden og Bæverfjord blir oppstarten utsatt på grunn av for få frivillige instruktører.

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Vi trenger flere frivillige instruktører! 🙌

Friskliv og Mestring søker frivillige som kan bidra som instruktører i Spreke Seniorer.

Som instruktør leder du en gruppe på dagtid. Du trenger ingen forkunnskaper. Du får gratis opplæring og jevnlig veiledning fra fysioterapeuter.

Har du lyst til å bidra, eller kjenner du noen som kunne tenke seg det? Ta gjerne kontakt med oss!

Telefon: 71 65 82 21