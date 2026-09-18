ANNONSE - Surnadal kommune melder:
Spreke Seniorer i Surnadal
Frivilligsentralen
Oppstart 14. oktober
Kl. 10.30–11.30
Påmelding ved oppmøte
I Bøfjorden og Bæverfjord blir oppstarten utsatt på grunn av for få frivillige instruktører.
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Vi trenger flere frivillige instruktører! 🙌
Friskliv og Mestring søker frivillige som kan bidra som instruktører i Spreke Seniorer.
Som instruktør leder du en gruppe på dagtid. Du trenger ingen forkunnskaper. Du får gratis opplæring og jevnlig veiledning fra fysioterapeuter.
Har du lyst til å bidra, eller kjenner du noen som kunne tenke seg det? Ta gjerne kontakt med oss!
Telefon: 71 65 82 21