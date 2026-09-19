Åpen brannstasjon i Surnadal

Brannmannskledd figur foran en folkemengde bak sperringer innendørs.
Brannbamsen Bjørnis besøkte Surnadal Brannstasjon.

Stor glede da Surnadal brannstasjon åpnet dørene

Små og store brannkonstabler var samlet da Surnadal brannstasjon åpnet sine dører for publikum lørdag.

Eldbjørg Berset Eldbjørg Berset Skribent
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Surnadal brannstasjon avsluttet brannvernuka med åpen dag lørdag, hvor både utstilling av brannbiler og besøk fra den populære brannbamsen Bjørnis trakk oppmerksomhet fra store og små.

Klokken tretten gjorde selveste Bjørnis sin etterlengtede entré, og etter hvert som tiden gikk, vokste publikumsflokken i takt med forventningene.

Stor bamsefigur poserer med to barn i et innendørs lokale.
Bilder og high fives var svært populært!

Denne uken markerte Surnadal brannstasjon brannvernuka, en landsdekkende kampanje som setter fokus på brannsikkerhet. I løpet av uka har brannstasjonen sammen med Bjørnis besøkt alle barnehagene i Surnadal, og de avsluttet feiringen med åpen brannstasjon.

Brannmann og bjørnemaskot i brannuniform poserer innendørs.
Feier og brannkonstabel Hans Christian Hårstad og Bjørnis syns de fikk en fin dag på Åpen brannstasjon.

Formålet med arrangementet var å vise frem brannstasjonens biler og utstyr, samtidig som både store og små fikk muligheten til å hilse på den populære brannbamsen. Barna stilte seg i lang kø for å hilse på Bjørnis, ta bilder og dele high fives med brannhelten.

Barn og brannmann ved slokkeutstyr på en parkeringsplass, med lastebiler og fjell i bakgrunnen.
Brannøvelser med ekte brannmenn.

Brannkonstabel Hans Christian Hårstad, oppfordrer alle familier til å ha jevnlige brannøvelser hjemme, samt ha rømningsplanen klar.

Tre barn på en våt parkeringsplass foran en butikkbygning.
Artig med brannøvelser.
Skadet blå personbil bak avsperring, med utrykningskjøretøy i bakgrunnen.
Surnadal Brannvesen bidrar ofte når trafikkulykker inntreffer
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