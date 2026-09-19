Åpen brannstasjon i Surnadal
Stor glede da Surnadal brannstasjon åpnet dørene
Små og store brannkonstabler var samlet da Surnadal brannstasjon åpnet sine dører for publikum lørdag.
Surnadal brannstasjon avsluttet brannvernuka med åpen dag lørdag, hvor både utstilling av brannbiler og besøk fra den populære brannbamsen Bjørnis trakk oppmerksomhet fra store og små.
Klokken tretten gjorde selveste Bjørnis sin etterlengtede entré, og etter hvert som tiden gikk, vokste publikumsflokken i takt med forventningene.
Denne uken markerte Surnadal brannstasjon brannvernuka, en landsdekkende kampanje som setter fokus på brannsikkerhet. I løpet av uka har brannstasjonen sammen med Bjørnis besøkt alle barnehagene i Surnadal, og de avsluttet feiringen med åpen brannstasjon.
Formålet med arrangementet var å vise frem brannstasjonens biler og utstyr, samtidig som både store og små fikk muligheten til å hilse på den populære brannbamsen. Barna stilte seg i lang kø for å hilse på Bjørnis, ta bilder og dele high fives med brannhelten.
Brannkonstabel Hans Christian Hårstad, oppfordrer alle familier til å ha jevnlige brannøvelser hjemme, samt ha rømningsplanen klar.