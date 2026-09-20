Godt for miljøet i dobbel betydning

Rindal Husflidslag inviterte lørdag til høstmarked i "frammi gar'a", i Rindal sentrum. Tanken bak markedet var å gi inspirasjon til å lage nye ting av håndarbeidsartikler andre ikke lenger trenger. Gjenbruk er moderne og tidsriktig, og ikke minst miljøvennlig.

Høstmarkedet ble besøkt av folk i alle aldre. Det var boder med hjemmelagde artikler av både garn, tøy og tre i god kvalitet, i tillegg til overskudd av håndverksartikler som kunne ble til noe nytt.

Inne i det gamle kommunehuset satt Maja Bævre Dromnes med kaffekoppen, sammen med andre håndarbeidsinteresserte. Maja var en av de som stod i spissen for arrangementet. Hun sendte oss inn i Sanitetsstuggu hvor mange hadde tatt med seg kaffekoppen. Rundt ett av bordene satt "Gammelrøyene", som de selv kalte seg. Alle rundt bordet har brukt mye tid med strikketøyet gjennom årene og har lang erfaring med håndarbeid. Man kan si at miljøet rundt bordet var meget godt.