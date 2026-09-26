Surnadal IL utlignet før pause, men Åndalsnes var effektive etter hvilen og vant 5–2 på Øra stadion lørdag.

Surndal IL tapte mot Åndalsnes på Øra stadion lørdag. Bildet er fra vårkampen på Syltøran hvor Surnadal IL vant 2-0. Foto: Gunn Elin Røen

I vårsesongen vant Surnadal IL 2-0 mot Åndalsnes hjemme på Syltøran. Dagens kamp i 4.divisjon Nordmøre og Romsdal gikk på Øra stadion i Åndalsnes. Surnadal har hatt en tung periode i høst med bare ett poeng på de fire siste kampene. ÅIF kom også fra to strake tap.

Kampen startet jevnt, men hjemmelaget tok utover i omgangen over initiativet. Midtveis i førsteomgangen er det ÅIF som presser og på en overgang kom de litt for lett til, og klinket ballen i mål, skriver Surnadal IL Fotball på sine Facebooksider.

ÅIF fortsatte å presse utover i omgangen, men de siste 10-15 minuttene kom Surnadal IL til flere gode sjanser, og to minutter før pause satte Anders Trønsdal Røen inn en fortjent utligning.

I begynnelsen av andre omgang var Åndalsnes svært effektive og satte to baller i Surnadal IL sitt mål før ti minutter av omgangen var gått. Ytterligere ti minutter senere økte hjemmelaget til 4-1. Kvarteret før slutt fikk Surnadal IL en redusering. Denne gangen ved Steinar Kvammen Sæter, som rundet ÅIF sin keeper og satte ballen sikkert i mål. På overtid fastsatte imidlertid hjemmelaget sluttresultatet til 5-2.

Se detaljerte kampfakta for fotballforbundet sine nettsider.

Surnadal IL er nå nede på sjuendeplass på 4. divisjonstabellen, men med bare to poeng opp til Averøykameratene som de tar imot hjemme på Syltøran neste helg.