Sterk andreomgang ga nimålsseier

Det skulle gå over åtte minutter i første omgang før noen av lagene fant nettmaskene søndagens kamp i 3. div Kvinner, NTE Midt Norge-serien. Da scoret bortelaget Sula / Langevåg to ganger, og det skulle gå ytterligere neste fire minutter før Marit Ustad Hove åpnet målkontoen for Rindal IL. Deretter fulgte lagene hverandre tett i gjennom omgangen. Frida Møkkelgård ga Rindal IL ledelsen 4-3 etter 15 minutter, og lagene vekslet på å lede med ett mål frem mot pause til Gro Anita Bolme utlignet til 7-7 i siste spilleminutt i første omgang.

Gro Anita Bolme utligner til 7-7 i siste spilleminutt i første omgang Foto: Bård Inge Romundstad

Etter pausen gikk det bare sekunder før Marit Ustad Hove satte ballen bak Sula / Langevåg sin målvakt, og når Milla Skjølsvold - Aasen satte inn tre mål på rappen fra kant i løpet av noen få minutter, startet Rindal IL å dra fra bortelaget. Midtveis i omgangen hadde Rindal Il fått en fem-målsledelse, anført av Frida Møkkelgård som som banket inn mål jevnt og trutt utover i omgangen, og som til slutt stod med hele åtte spillemål. Sju minutter til slutt hadde hjemmelaget opparbeidet seg en ni-målsledelse som de beholdt kampen ut. Da dommerparet Paul Rene Jørgensen og Jostein Gundersen blåste av kampen stod det 27-19 på resultattavle, og jentene fra Rindal kunne feire sesongens første seier.

Marit Ustad Hove setter inn straffekast i første omgang. Foto: Bård Inge Romundstad

Toppscorere på Rindal IL ble Frida Møkkelgård med åtte spillemål. Marit Ustad Hove scoret seks ganger og Milla Skjølsvold - Aasen fem.

Dette skriver Rindal IL D3 selv på sine Facebooksider:

– Ikke ofte det står 0-0 etter 9 minutter, men det blir vi vitne til i dag. Vi har jobbet mye med forsvar siden forrige kamp, og det er tilfredsstillende å se at vi mestrer denne fasen av spillet bedre i dag. Godt samarbeid mellom forsvar og keeper. Fremover lugger det, og vi har mange svake avslutninger. Stillingen er bare 7-7 til pause. Heldigvis for oss kommer det et tent lag ut av garderoben etter pausen og vi tar raskt tak i kampen. Forsvarsspillet og keeperspillet fortsetter å være godt etter pause, men vi tar mye bedre vare på sjansene våre og løper inn mange mål. Gøy å sikre sesongens første 2 poenger i Rindalshuset.

Se lagoppstillinger og kampreferat på håndballforbundets nettsider.

Neste kamp i 3.divisjon for Rindal IL er 11. oktober mot Klæbu i Klæbuhallen.