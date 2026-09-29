Landbruk, driveplikt, oppfølging i kommunane

I Møre og Romsdal er det følgje avisa Nationen sine undersøkingar ca. 100.000 dekar ute av drift av 600.000daa. Dette har enorm betydning i eit land med så lite dyrka jord og for å kunne ha lokal matproduksjon i bygdene.

Bonde- og Småbrukarlaget er sterkt uroa for vegen dagens landbrukspolitikk tek oss med stadig færre bønder som blant anna er nøydde til å drive størst mogleg jorder for høg effektivitet, vi ynskjer å endre tilskota for å ha fleire bønder, ikkje færre.

For å få fleire bønder er det avgjerande at landbrukskontora har moglegheit til å betre følgje opp driveplikta og sørgje for at den er førehandsvis forbehalden matproduksjon.

I dag er landbrukskontora ofte underbemanna og underfinansierte i forhold til arbeidet dei skal gjennomføre.

Bonde- og Småbrukarlaget har over fleire år arbeidd for at vi skal få teigbaserte tilskot som utjamnar driftsulemper.

Vi ynskjer oss også eit digitalt skifteregister for å ha kontroll på kva jorder som er i bruk og ikkje. Dette vil gjere det tydeleg kva areal som er tilgjengeleg og arbeidet til landbrukskontora enklare å handheve.

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Det er på høg tid at vi tek i bruk dei digitale karta som vi har tilgjengelege for å bidra til auka matproduksjon.