Rindal og Surnadal kommune melder

Rosa rundballer stablet på et jorde

Innsamling av landbruksplast

Det er fastsatt nye datoer for innsamling av landbruksplast.

Redaksjonen, Trollheimsporten
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Neste innsamling i Surnadal blir onsdag 7. oktober, og i Rindal onsdag 14 oktober.  

Norsirk har laga egen digitale påmeldingsskjema man må bruke for å melde seg på:

Innsamlingsdag for landbruksplast – Surnadal 7 oktober – Fill out form

Påmeldingsfrist Surnadal: Mandag 5 oktober
 

Innsamlingsdag for landbruksplast – Rindal 14 oktober – Fill out form

Påmeldingsfrist Rindal: Onsdag 7. oktober kl. 16.00

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