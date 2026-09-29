Rindal og Surnadal kommune melder
Innsamling av landbruksplast
Det er fastsatt nye datoer for innsamling av landbruksplast.
Neste innsamling i Surnadal blir onsdag 7. oktober, og i Rindal onsdag 14 oktober.
Norsirk har laga egen digitale påmeldingsskjema man må bruke for å melde seg på:
Innsamlingsdag for landbruksplast – Surnadal 7 oktober – Fill out form
Påmeldingsfrist Surnadal: Mandag 5 oktober
Innsamlingsdag for landbruksplast – Rindal 14 oktober – Fill out form
Påmeldingsfrist Rindal: Onsdag 7. oktober kl. 16.00