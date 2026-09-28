Rindal husflidslag

Gruppe personer viser fargerike håndlagde tekstiler utendørs i en park.
Sluttresultatet etter ei fargehelg. Gerd Eva, Linda, Ingrid, Kari, Hilde. Foran: Malena, Emma og Maja

Plantefarging på museumstunet

Rindal Husflidslag arrangerte et tredagers kurs i plantefarging i helga. De startet fredag kveld med beising av garn og laging av fargebad.

Oddbjørn Heggem Oddbjørn Heggem SKRIBENT
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Beising av garn: for å beise garnet brukes alun (kaliumaluminiumsfosfat). Dette stoffet gjør at fargen fra plantematerialet fester seg til garnet.

Fargebad: plantene kokes opp, og planterestene siles vekk.

Lørdag startet deltakerne med å farge garn med fargebad laget av diverse planter fra norsk natur. Det gikk hovedsakelig i gule, grønne og brune farger.

Person lager pasta i en stor gryte ved et utendørs bord.
Linda med fargebad av høymole (hummul).
Kvinne håndterer oransje ullgarn i en metallgryte på en terrasse ved en trebygning.
Kari: Det blir orange!
Person i mønstret forkle foran en gammel trebygning med trestang.
Disse hespene er farget med pulverkaffe.

Det ble laget fargebad av bl.a.: bjørk, løkskall, firkantperikum, hundekjeks, høymole (hummul), rogneblad og pulverkaffe.

Oransje nudler løftes fra en gryte med rød saus på et trebord.
Løkskall.
Gryte med garn i fargebad røres på et bærbart kokeapparat utendørs.
Firkantperikum.
Fire buntede fibre i grønne, gule og brune nyanser henger på et gjerde utendørs.
De to lysebrune: Rogneblad
Gruppe voksne står ved et utebord med mat og kjøkkenutstyr foran en gammel trebygning.
Fra venstre kursleder Anne Skjølsvold, Ingrid Løfaldli, Linda Samuelsen, Gerd Eva Slettvåg, Kari Nerbu, Maja Bævre Dromnes, Malena Kjersem, Emma Lovise Vik Sunde, Hilde Patterson.
Kvinne arbeider med gult garn i en kjele på ei kokeplate utendørs.
Kari har brukt bjørk for å få denne fine gulfargen.
Gruppe mennesker med fargerike tekstiler foran en gammel trebygning.
Det gikk i gult/brunt/grønt første dag.

Søndag farget de rødt og laget fargekart. Den eneste kjente plantedelen her til lands som gir rødfarge er rota til kvitmaure. Det bukes vanligvis utenlandske fargeemner som krapp (plante) og kochenille (lus fra kaktus som vokser i Mexico) – delvis bladet med lyng.

Kvinne ved et utebord med gryte og rødt tekstilmateriale i en solrik hage ved vannet.
Ingrid farger rødt i idylliske omgivelser.
Utendørs bod med fargerikt garn, tekstiler og to personer i solskinn.
Maja og Gerd Eva viser fram sine produkt.
Bunter med fargerikt garn henger side om side utendørs.
Noe av resultatet fra dag 2.

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