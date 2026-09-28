Plantefarging på museumstunet

Rindal Husflidslag arrangerte et tredagers kurs i plantefarging i helga. De startet fredag kveld med beising av garn og laging av fargebad.

Sluttresultatet etter ei fargehelg. Gerd Eva, Linda, Ingrid, Kari, Hilde. Foran: Malena, Emma og Maja Foto: Anne Skjølsvold

Beising av garn: for å beise garnet brukes alun (kaliumaluminiumsfosfat). Dette stoffet gjør at fargen fra plantematerialet fester seg til garnet.

Fargebad: plantene kokes opp, og planterestene siles vekk.

Lørdag startet deltakerne med å farge garn med fargebad laget av diverse planter fra norsk natur. Det gikk hovedsakelig i gule, grønne og brune farger.

Linda med fargebad av høymole (hummul). Foto: Oddbjørn Heggem

Kari: Det blir orange! Foto: Anne Skjølsvold

Disse hespene er farget med pulverkaffe. Foto: Oddbjørn Heggem

Det ble laget fargebad av bl.a.: bjørk, løkskall, firkantperikum, hundekjeks, høymole (hummul), rogneblad og pulverkaffe.

Løkskall. Foto: Oddbjørn Heggem

Firkantperikum. Foto: Oddbjørn Heggem

De to lysebrune: Rogneblad Foto: Oddbjørn Heggem

Fra venstre kursleder Anne Skjølsvold, Ingrid Løfaldli, Linda Samuelsen, Gerd Eva Slettvåg, Kari Nerbu, Maja Bævre Dromnes, Malena Kjersem, Emma Lovise Vik Sunde, Hilde Patterson. Foto: Oddbjørn Heggem

Kari har brukt bjørk for å få denne fine gulfargen. Foto: Oddbjørn Heggem

Det gikk i gult/brunt/grønt første dag. Foto: Anne Skjølsvold

Søndag farget de rødt og laget fargekart. Den eneste kjente plantedelen her til lands som gir rødfarge er rota til kvitmaure. Det bukes vanligvis utenlandske fargeemner som krapp (plante) og kochenille (lus fra kaktus som vokser i Mexico) – delvis bladet med lyng.

Ingrid farger rødt i idylliske omgivelser. Foto: Anne Skjølsvold

Maja og Gerd Eva viser fram sine produkt. Foto: Anne Skjølsvold

Noe av resultatet fra dag 2. Foto: Anne Skjølsvold

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