Rindal husflidslag
Plantefarging på museumstunet
Rindal Husflidslag arrangerte et tredagers kurs i plantefarging i helga. De startet fredag kveld med beising av garn og laging av fargebad.
Beising av garn: for å beise garnet brukes alun (kaliumaluminiumsfosfat). Dette stoffet gjør at fargen fra plantematerialet fester seg til garnet.
Fargebad: plantene kokes opp, og planterestene siles vekk.
Lørdag startet deltakerne med å farge garn med fargebad laget av diverse planter fra norsk natur. Det gikk hovedsakelig i gule, grønne og brune farger.
Det ble laget fargebad av bl.a.: bjørk, løkskall, firkantperikum, hundekjeks, høymole (hummul), rogneblad og pulverkaffe.
Søndag farget de rødt og laget fargekart. Den eneste kjente plantedelen her til lands som gir rødfarge er rota til kvitmaure. Det bukes vanligvis utenlandske fargeemner som krapp (plante) og kochenille (lus fra kaktus som vokser i Mexico) – delvis bladet med lyng.
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