New Orleans-stemning fylte Rindal kirke

Søndag kveld ble Rindal kirke fylt med gospel og musikk fra New Orleans. Fylkesmusikerne i Quintus hadde invitert med seg Tricia Boutté og Surnadal hornmusikk til en litt annerledes kirkekonsert. Omlag 65 personer var møtt opp for å høre dem spille.

Brassbandet Quintus omtales som Norges minste korps og består av sju personer fra tre ulike land i Scandinavia. De ble stiftet i 1994 og har de siste årene, i følge dem selv, reist rundt i Trøndelag for å skape god stemning. De startet kveldskonserten i Rindal kirke med instrumentale låter og spilte uten noter, før Tricia Boutté kom inn som solist. Kombinasjonen av instrumental og vokal fylte dermed hele kirkerommet. Som hun selv så treffende sa det:

- This will be loud. By the way, I'm always loud.

Boutté opptrådde sammen med Quintus og Surnadal Hornmusikk i Rindal kirke. Foto: Camilla Hyttebakk

Quintus sitt repertoar har et spenn fra sørgemusikk fra begravelser i New Orleans til gladjazz og feiring. De fleste musikerne i bandet fikk anledning til å vise seg frem med ulike solopartier av høy kvalitet. At musikken fenget publikum var det ingen tvil om, da de fleste holdt takten med både beina og hodet. Det ble en konsert med trøkk og stor variasjon.

Til denne konserten hadde de fått med seg lokale forsterkninger fra Surnadal hornmusikk. Gjengen fra Quintus tilbragte derfor søndag formiddag på øving sammen åtte lokale musikere fra hornmusikken. De fortalte at de på de tre timene de hadde sammen, brukte de to timer på å snakke sammen, en halv time på pause og siste 30 minuttene på å lære seg tre nye låter.