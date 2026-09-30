Gir de med hjemmekontor og hjemmestudier en felles arena

BETA Coworking Surnadal er en plass for de som ønsker å ha hjemmekontor i et fellesskap med andre, de som vil kombinere ferie og jobb, de som drar hjem fra studier og trenger en plass til å forberede seg til siste eksamen og de som ellers ønsker hjemmekontor utenfor hjemmet.

Jostein Kvendset og Oddny Løwe ønsker velkommen i lokalet hvor det tidligere var trafikkskole på Elvebakken i Surnadal. Foto: Gunn Elin Røen

Oddny Løwe er BETA Surnadal sin vert og ansikt utad. Jostein Kvendset er daglig leder i Apollon Rådgivning, eier huset sammen med Rolv Lysø gjennom bedriften Nedre Sommerro, og er driver av BETA i Surnadal. Apollon Rådgivning har fire ansatte, hvor to av de har kontor her sammen med medlemmer av BETA Surnadal. Her utveksler folk med ulike roller erfaringer og idéer, blir kjent med hverandre og hjelper hverandre i samme kontorfellesskap.

Innbydende

Når man kommer opp trappen ser man et lyst og flott kontorlandskap. På to nabokontor sitter kollegaer fra samme selskap, Kvendset og Råg Schei som er rådgiver i Apollon Rådgivning. Det neste er et rom som er disponert av tre leietakere. I tillegg er det flere kontor, et stort og flott bad, og et pauserom med kaffekrok og plass til møter.

BETA Coworking Surnadal holder til på Røssmoen der det tidligere var trafikkskole. Oddny Løwe er vertskap, og har ansatt Tina Syrstad i 40% stilling som markedsansvarlig fra mai i år.

Ulike utleiemåter

Løwe forteller videre at coworking-spaces er internasjonalt, kom til Norge i 2016, at det er rundt regnet 200 av de ute i distriktet i Norge og at det er større i byene.

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BETA har fire lokasjoner på Nordmøre. Det er på Straumsnes, Kritiansund, Halsa og her i Surnadal. Løwe er konseptutvikler innen arkitektur og interiør, eier av BETA, og driver av BETA på Halsa. BETA i Surnadal startet opp for 1,5 år siden. Syrstad og Løwe bidrar på alle de fire lokasjonene.

Sistnevnte forteller at hun føler ikke de konkurrerer med andre som leier ut lokaler, for her går det på medlemsskap hvor de betaler ut fra bruken. Om man trenger et rom hver hverdag eller kun noen dager i uka, er det vanligvis samme pris om man leier et lokale, men hos de tilpasser man medlemsskapet ut fra hvor mye man planlegger å bruke lokalet.

–Det er ingen bindingstid og man kan justere hvor mye man vil leie ut fra behov fra måned til måned.

Man kan også leie kun for en dag.

Hvem kan leie av BETA?

BETA er for de med hjemmekontor, for eksempel de som er selvstendig næringsdrivende. Om man sitter alene fra en bedrift, kan men likevel være i et kontorfellesskap når man kan være i et sted som coworking-space.

BETA er enkelt og greit for de som vil leie kontorplass, og gjerne også ønsker å ha pauserom sammen med andre, ta et femminutt over en kaffe med noen, er åpne og imøtekommende, og som ønsker å ha noen å spørre, for eksempel om man har problemer med skriveren eller bare vil drodle sammen med andre.

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–Vi må tørre å dele og samarbeide på kryss og tvers, smiler Løwe.

Denne plassen kan passe for alt fra gründere, småbedrifter, lag, foreninger, freelancere, studenter og andre som ønsker hjemmekontor utenfor hjemmet. Noen bruker det innen hobbyvirksomhet, og andre som klubbhus.

–Om man for eksempel har det som klubbhus, har man tilhold her, får markedsføring og det er fremsnakking av hverandre av de som er her, sier hun, og synes det er fint at de får markedsføring på sosiale media av arrangement som skal lages, på en etablert kanal som deler og publiserer for dem.

Og hun ser fordelene der lag og foreninger kan gå sammen og hjelpe hverandre med innsending av regnskap, skriving av årsmelding og annet de kan hjelpe hverandre med i fellesskap. Ofte kan folk grue seg til å ta på verv som sekretær i en forening eller å være kasserer i et lag, men her kan det gjøre oppgaven lettere. De kan også holde rimelige kurs hvor de går gjennom dette sammen. Her er det skriver, og man kan dele erfaringer av hvilke program man bruker og hvilke løsninger man har på de ulike oppgavene.

Trivelig med prat i gangene på tvers av roller. Her er Oddny Løwe i prat med Råg Schei som er rådgiver hos Apollon Rådgivning, Karina Wigum som er daglig leder i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og Juras Chachlauskas som er daglig leder i Surnadal idrettslag. Foto: Tina Syrstad

Fleksibelt

–Dette er for de med hybridkontor, hjemmekontor eller de på reise, så slipper de så lang reise, sier Løwe, og forteller at det varierer om det er de selv eller bedriften som betaler. De som leier ser fordelen med kortere reise, og å slippe å kjøre til for eksempel Molde eller Trondheim, i form av at de slipper å ta hensyn til så lang reise i logistikken på hjemmebane for å få kabalen til å gå opp.

Å leie kan også være aktuelt for de som bor andre steder, men har hytte i Surnadal. For eksempel i ferietider og hvor en av foreldrene har en uke igjen med jobb mens resten av familien er klar for hyttelivet i Surnadal, kan vedkommende som må jobbe kombinere hyttelivet og arbeidslivet med å leie kontor utenfor hytta.

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Det er også tenkt på studenter som reiser hvem tidlig og har igjen litt som kan gjøres over internett. Det er veldig fleksibelt, og man kan også eksempelvis leie for kun tre måneder, og være en del av BETA den tiden.

Tidligere erfaringer

–På Halsa har vi holdt på i 4 år nå. Det var litt stilt i starten, da var vi tre som visste hva det var og hva vi ønsket av det.

Etter hvert som folk fikk opp øynene for BETA har det åpnet seg mange muligheter.

Det kan brukes på så mange måter. Løwe forteller et eksempel på at bedriftshelsetjenesten leide kontor på Halsa for å ha blant annet møter, vaksinering og kurs.

Hun meddeler også at BETA startet opp landhandel i gågata i Kristiansund sommeren 2025, hvor flere leier hyller eller reoler for varer de vil selge. Der er det blant annet salg av mat, strikkesaker og dreide trevarer.

Åpner flere dører

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Videre forteller hun at om man bruker det i hobbyvirksomhet, kan det at man har en offisiell base hjelpe på med å tørre å vokse og utvikle seg.

Når man starter opp med noe nytt, kan man føle seg alene. Her er det noen man kan spørre.

Hun forteller at på Halsa har de opplevd at noen startet med hobbyvirksomhet, at vedkommnede gikk over til enkelpersonforetak, at hen fant en annen som holdt på med det samme, og at de sammen startet et aksjeselskap.

–De fant hverandre gjennom BETA, smiler hun.

Hva får man som medlem?

Løwe har en lang liste; her får man kollegaer, en base/kontorplass, markedsføring, erfaringsutveksling, deling og skaping, og man kan delta på arrangementer med faglig innhold, og får hjelp med å få en hjemmeside som er oppe og går. De to siste er noe de også hjelper andre med, men det er billigere for medlemmer enn ikke-medlemmer.

Og automatisk gir medlemskap rom for å være mer sosial på en plass hvor man kan føle tilhørighet:

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–Det er sjelden gøy å være alene på julebord, julelunch og påskelunch når man er gründer, ler hun.

Løst og fast

Samarbeidet på kryss av de ulike arbeidsplassene i form av felles pauserom, deling av erfaringer i gangene, og å slå av en prat når man trenger et femminutts pause, åpner opp for prat også utenfor det som er jobbrelatert. Man blir kjent på en helt annen måte.

I pausene kan de spørre hverandre om løst og fast, og plutselig kan de finne ut at de har felles hobbyer, eller de kan få gode idéer sammen. Det kan oppdages talenter de ellers ikke ville funnet ut på kun faglige møter. De har også erfart at det har resultert i at et medlem ble introdusert for en plass hvor vedkommende nå er aktiv innen frivilligarbeid.

Løwe ler og sier at hun kan jo ikke spørre midt i et møte om vedkommende liker volleyball eller linedance.

En helt vanlig dag på BETA. Oddny Løwe, Juras Chachlauskas og Råg Schei. Foto: Tina Syrstad

Stadig utvikling

De utvikler seg etter hvem medlemmene er, så de er stadig i utvikling og forandring.

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Løwe viser med hele seg at dette er en spennende jobb som kan åpne opp for mange i ulike retninger. Hun vil aldri komme frem til en mal, da de tilpasser seg ut fra hvilke medlemmer de har.

Hun er løsningeorientert og det er ikke tvil om at hun brenner for å utveksle erfaringer med andre, og ser potensialet i fellesskapet.

BETA Fredag

Kvendset og Løwe ønsker å invitere alle til å komme til Røssmoen førstkommende fredag og få en fin start på helgen. Da har de invitert lokale personer med sine egne lidenskaper eller egen virksomhet for å skape en sosial kveld.

På grunn av ølsmaking, må de sette en aldersgrense på 18 år. Ellers er målgruppen alle, så her er det førstemann til mølla.

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