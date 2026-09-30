Fv. 6152 blir stengd vest for Alti Surnadal

Møre og Romsdal fylkeskommune skal skifte ut ei stikkrenne gjennom fv. 6152 rett vest for Alti Surnadal. Vegen blir stengd frå måndag 5. oktober og opnar igjen innan fredag 9. oktober.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal skifte ut ei stikkrenne gjennom fv. 6152 rett vest for Alti Surnadal. Vegen blir stengd frå måndag 5. oktober og opnar igjen innan fredag 9. oktober.

Arbeidet er lagt til haustferieuka. Vegen må vere heilt stengd for biltrafikk.

Omkøyringa blir skilta via fv. 6156 ved Sylte. Gåande og syklande kan passere arbeidsområdet.

– Vi skjønner at stenginga gir ulemper for trafikantane. Vi takkar for tolmodet og forståinga medan arbeidet går føre seg, seier byggeleiar Kjetil Okkenhaug.