Avslutting på sesongen med tur til Svarrafjellet

Fjellgruppa, i alt 30, fekk årets siste og fine tur til Svarrafjellet. Foto Anne Vognild Einum

Etter ein ettersommar og haust med regn og utfordringar med blaute stiar fekk fjellgruppa ei avslutting på årets sesong ein tur med sol, vindstille, klår himmel og haustluft. Skodda låg tjukk nede i bygda, men allereie etter den første svingen i Skeisnebbvegen kom vi over skoddehavet og møtte det beste haustveret fjellvandrar kunne ønske seg sist i september. På nedturen bar det innom Ranessetra til nykoka kaffe frå svartkjelen på setervollen.

Oppstart fra Malibu der vi fekk parkeringsløyve. Foto Anne Vognild Einum

Turentusiastar på rekke og rad mot Svarrafjellet. Foto Anne Vognild Einum

Ser oss tilbake til skodda over bøgda. Foto Anne Vognild Einum

Første pause med Ranessetra og Ranessetervatnet nedafor oss. Foto Anne Vognild Einum

Vi klyv til topps. Foto Anne Vognild Einum

Ser at skodda over bøgda er i ferd med å løyse seg opp. Foto Anne Vognild Einum

Ved første varde oppå Svarrafjellet. Foto Anne Vognild Einum

Matpause ved Svarrafjellets toppvarde 780 moh. Foto Anne Vognild Einum

Nyter flott utsikt rundt om fra Svarrafjellet. Foto Anne Vognild Einum

Pause på heimturen med kaffe frå svartkjel på utepeisen på Ranessetra. Foto Anne Vognild Einum

Nostalgi og sjarm med det gamle seterskjelet på Ranessetra. Foto Anne Vognild Einum

Tilbake på vegenden nyter vi synet av den vakre bøgda vår. Foto Anne Vognild Einum

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