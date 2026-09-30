Fjellgruppa i Pensjonistforbundet Surnadal

Turgåere samlet på en steinete fjellvidde med fjell i bakgrunnen.
Fjellgruppa, i alt 30, fekk årets siste og fine tur til Svarrafjellet.

Avslutting på sesongen med tur til Svarrafjellet

Lars Gudmund Røen Lars Gudmund Røen INNSENDT BIDRAG, TEKST
Anne Vognild Einum Anne Vognild Einum INNSENDT BIDRAG, FOTO
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Etter ein ettersommar og haust med regn og utfordringar med blaute stiar fekk fjellgruppa ei avslutting på årets sesong ein tur med sol, vindstille, klår himmel og haustluft. Skodda låg tjukk nede i bygda, men allereie etter den første svingen i Skeisnebbvegen kom vi over skoddehavet og møtte det beste haustveret fjellvandrar kunne ønske seg sist i september. På nedturen bar det innom Ranessetra til nykoka kaffe frå svartkjelen på setervollen.

Turgruppe foran en trehytte i fjellet, med biler, furutrær og vann i bakgrunnen.
Oppstart fra Malibu der vi fekk parkeringsløyve.
Turgåere med ryggsekker går på rekke gjennom en høstlig skog med fjell i bakgrunnen.
Turentusiastar på rekke og rad mot Svarrafjellet.
Fjord omgitt av fjell, med et stort tre i forgrunnen og høstfarget vegetasjon. Skodda ligger tykt over landskapet lenger nede i dalen.
Ser oss tilbake til skodda over bøgda.
Turgåere i fargerikt høstlandskap foran et lite fjellvann og skogkledde fjell.
Første pause med Ranessetra og Ranessetervatnet nedafor oss.
Turgåere i fargerike jakker følger en sti gjennom høstfjellet.
Vi klyv til topps.
Vandrer med ryggsekk i høstfjellet foran en tåkedekt dal og fjell
Ser at skodda over bøgda er i ferd med å løyse seg opp.
To turgåere ved en steinvarde i et åpent fjellandskap med innsjøer og fjell i bakgrunnen.
Ved første varde oppå Svarrafjellet.
Fotturister går langs en steinete fjellrygg med skyer og fjellandskap i bakgrunnen.
Matpause ved Svarrafjellets toppvarde 780 moh.
To turgåere sitter på en fjellrygg med utsikt over fargerike fjell og daler.
Nyter flott utsikt rundt om fra Svarrafjellet.
Mennesker samlet på en gresslette foran tømmerhus, med skog og vann i bakgrunnen.
Pause på heimturen med kaffe frå svartkjel på utepeisen på Ranessetra.
To vandrere ved en steinhytte med torvtak foran en høstskog.
Nostalgi og sjarm med det gamle seterskjelet på Ranessetra.
Tre personer ved et utsiktspunkt med innsjø, skog og fjell i bakgrunnen.
Tilbake på vegenden nyter vi synet av den vakre bøgda vår.

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