Fjellgruppa, i alt 30, fekk årets siste og fine tur til Svarrafjellet.Foto Anne Vognild Einum
Avslutting på sesongen med tur til Svarrafjellet
Lars Gudmund RøenLars GudmundRøenINNSENDT BIDRAG, TEKST
Anne Vognild EinumAnne VognildEinumINNSENDT BIDRAG, FOTO
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Etter ein ettersommar og haust med regn og utfordringar med blaute stiar fekk fjellgruppa ei avslutting på årets sesong ein tur med sol, vindstille, klår himmel og haustluft. Skodda låg tjukk nede i bygda, men allereie etter den første svingen i Skeisnebbvegen kom vi over skoddehavet og møtte det beste haustveret fjellvandrar kunne ønske seg sist i september. På nedturen bar det innom Ranessetra til nykoka kaffe frå svartkjelen på setervollen.