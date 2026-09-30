Takk Rindal og Surnadal – Nå kan du gi til Frelsesarmeen på Posten

Fretex-boksene forsvinner fra Rindal og Surnadal, og jeg vil rette en varm takk til alle givere gjennom mange år. Klær, sko og andre tekstiler fra dere har bidratt til både miljøgevinst og sosial inkludering – og har gjort en stor forskjell for mennesker som har opplevd at livet er vanskelig. Det er med tungt hjerte vi nå har tatt valget om å fjerne disse innsamlingsboksene. Jeg vil også takke Rosenvik AS for godt samarbeid.

Forvirring rundt brukte klær, men det er egentlig ikke så vanskelig

Media har skrevet om «full forvirring» rundt brukte tekstiler. 1. januar i 2025 ble kommunene pliktige til ha innsamlingsløsninger for tekstilavfall, slik de har for alt annet avfall.

Fretex har jobbet med gjenbruk i mer enn 50 år. Vi er en del av Frelsesarmeen og vårt oppdrag er todelt. Vi skal sørge for at mest mulig blir gjenbrukt, fordi det er viktig for miljøet. Når klær brukes lenge, blir det mindre behov for å produsere og handle nye klær. Og produksjon av nye klær har store belastninger på miljøet. Derfor er gjenbruk viktig. Men Fretex er også en del av Frelsesarmeens sosiale arbeid. Det som doneres, skaffer både varer til utdeling og inntekt til å drive et omfattende veldedig arbeid. I 2024 gikk 29 millioner kroner fra bruktsalget i Fretex til veldedige formål i Norge.

Fast fashion er en utfordring fordi Fretex nå mottar mer klær med kortere levetid og lavere kvalitet enn for noen år siden. Betalingsvilligheten for disse plaggene er ikke stor. Det er også et problem at stadig mer tekstilavfall havner i våre bokser, og jobben med å transportere og sortere ut de ødelagte tekstilene er ressurskrevende, samt at Fretex som næringsaktør må betale avfallsselskapene for tekstilavfallet. Når disse forholdene kombineres med en generell kostnadsøkning de siste årene, går ikke regnestykket opp. Selv om klærne som doneres i innsamlingsboksene gir en inntekt, er nå kostnadene med håndteringen av dem høyere, og vi går i minus i Rindal og Surnadal.

Vi håper dere vil fortsette å gi

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Vi ønsker oss fortsatt klær og tekstiler som andre kan bruke. Det er derfor vi synes det er trist å fjerne innsamlingsboksene. For de gode klærne og gavene fra dere i Rindal og Surnadal kommer jo også i disse boksene.

Nå ber vi dere om at klær, sko og annet tilbehør som andre kan få glede av sendes inn. Vi har gjort en avtale med Posten, så du som gir betaler ikke noe for frakten.

På våre nettsider – fretex.no/levere – kan du ta ut en kode som du skriver på posen eller pakken, før du leverer den på Post i butikk, i en pakkeboks eller i postkassen din. Vi ønsker å gjøre det enkelt å gi.

Fretex er eneste gjenbruksaktør i Norge med to store finsorteringsanlegg, 39 gjenbruksbutikker og en nettbutikk. Vi har 300 ansatte i den sirkulære varehandelen. Skal vi alle ta bedre miljøvalg, trenger vi

et sted å levere det gjenbrukbare og et sted å handle brukt. Vi tilbyr fortsatt begge deler!

Kristin Hareide, direktør i Fretex Miljø