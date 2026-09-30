Ny innsamlingsrekord!

TAKK SURNADAL for fantastisk giverglede til forskning på barnedemens - bøsseaksjonen.

2026:

Innsamlingsrekord igjen

Da kan vi opplyse at det er kommet inn kr 153.960,- til forskning på barnedemens fra årets bøsseaksjon.

Vi er ennå ikke klar med tallene fra vårt arrangement 21.09. der 50% av billettinntektene går til forskningsteamet på NTNU som forsker på sjeldne barnesykdommer. Resten av overskuddet går til forskning på barnedemens. Vi kommer tilbake så snart alle tall er på plass.

Takk til alle medlemmer som kjørte og gikk med bøsser, takk til årets russekull og til Vg1 og Vg2 helsefag på Surnadal videregående skole.

TAKK for innsatsen til dere alle!

Surnadal demensforening og helselag