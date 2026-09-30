Dans i Todalen ungdomshus

Skulstuå i Todalen minner igjen om dansing av polsdans frå Nordmøre i Todalstradisjon, vals, reilender og polka med meir, i Todalen ungdomshus torsdag 1.oktober kl. 19:)

Kurset passar for folk i alle aldrar og på alle nivå. Enten du har ein «nedarva polsfot» og kjenner dansen frå før, eller du aldri har prøvd pols før, er du hjarteleg velkommen. Her er det rom for både nybyrjarar og erfarne dansarar :)

Hald av datoen!

Laurdag 24. oktober blir det dans til levande musikk med Nordmøre Spelemannslag. Meir informasjon kjem snart – men set av datoen allereie no, og bli med på ei triveleg helg fylt med musikk, dans og levande kulturtradisjonar!

Pris:

Kr 50 pr kveld, vipps til 590 343

Stad:

Todalen ungdomshus, Todalen

Tid:

Torsdag 1.oktober kl.19.00 - 21.00

Torsdag 15.oktober kl.19.00 - 21.00

Utstyr:

Dansesko eller dans på sokkelesten.

Mat:

Det blir sal av mat i pausen.

Skulstuå i Todalen ynskjer alle hjarteleg velkomne til polsdanskurset!