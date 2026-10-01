Vi søker tømrer til Ekon Entreprenør

Er du en dyktig tømrer som brenner for godt håndverk og kvalitetsarbeid? Ekon er i vekst, og vi søker nå en tømrer til spennende prosjekter i Midt-Norge.

Hos oss får du jobbe med varierte oppdrag innen nybygg, rehabilitering og næringsbygg, sammen med et solid team av fagfolk med fokus på kvalitet, effektivitet og godt samarbeid.

Arbeidsoppgaver

· Tømrerarbeid innen nybygg og rehabilitering

· Oppføring av boliger og næringsbygg

· Innvendige og utvendige byggearbeider

· Montering, tilpasning og ferdigstillelse

· Samarbeid med prosjektledelse og øvrige faggrupper

Vi ser etter deg som

· Har fagbrev som tømrer - relevant erfaring kan kompensere

· Har erfaring fra byggebransjen

· Jobber selvstendig, strukturert og nøyaktig

· Er løsningsorientert og har stolthet for faget

· Har gode samarbeidsevner

· Førerkort klasse B

Vi tilbyr

· Fast stilling i en bedrift i vekst

· Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger

· Varierte og spennende prosjekter

· Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer

· Mulighet for faglig utvikling

Arbeidssted

Surnadal og prosjekter i Midt-Norge.

Søknad Høres dette ut som noe for deg? Send søknad og CV til jorn.sindre.flyum@ekon.no

Søknadsfrist: 31.10.2026