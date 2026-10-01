ANNONSE, LEDIG STILLING:
Vi søker tømrer til Ekon Entreprenør
Er du en dyktig tømrer som brenner for godt håndverk og kvalitetsarbeid? Ekon er i vekst, og vi søker nå en tømrer til spennende prosjekter i Midt-Norge.
Hos oss får du jobbe med varierte oppdrag innen nybygg, rehabilitering og næringsbygg, sammen med et solid team av fagfolk med fokus på kvalitet, effektivitet og godt samarbeid.
Arbeidsoppgaver
· Tømrerarbeid innen nybygg og rehabilitering
· Oppføring av boliger og næringsbygg
· Innvendige og utvendige byggearbeider
· Montering, tilpasning og ferdigstillelse
· Samarbeid med prosjektledelse og øvrige faggrupper
Vi ser etter deg som
· Har fagbrev som tømrer - relevant erfaring kan kompensere
· Har erfaring fra byggebransjen
· Jobber selvstendig, strukturert og nøyaktig
· Er løsningsorientert og har stolthet for faget
· Har gode samarbeidsevner
· Førerkort klasse B
Vi tilbyr
· Fast stilling i en bedrift i vekst
· Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger
· Varierte og spennende prosjekter
· Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
· Mulighet for faglig utvikling
Arbeidssted
Surnadal og prosjekter i Midt-Norge.
Søknad Høres dette ut som noe for deg? Send søknad og CV til jorn.sindre.flyum@ekon.no
Søknadsfrist: 31.10.2026