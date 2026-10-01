ANNONSE, LEDIG STILLING: EMES Europa AS
Produksjonsleder
Fremtidens ladeteknologi bygges i Surnadal
I Surnadal bygger EMES opp produksjon av neste generasjon lade- og energisystemer for tungtransport.
Her skal vår nye Flex Series produseres – løsninger som kombinerer høyeffektslading, batterilagring og intelligent energistyring i ett system.
Nå ser vi etter en produksjonsleder som vil være med fra starten.
Du får en sentral rolle i den daglige produksjonen, med ansvar for fremdrift, kvalitet, montasje og testing – og muligheten til å påvirke hvordan vi bygger opp produksjonen videre.
Vi ser etter deg som har teknisk forståelse, liker å få ting til å fungere og tar eierskap til det du gjør. Bakgrunnen din kan være fra elektro, automasjon, industri, produksjon eller andre relevante tekniske fag.
Avansert teknologi. Bygget i Surnadal.
Bli sentral i vår produksjonssatsning i Surnadal
EMES utvikler og leverer intelligente ladeløsninger og energisystemer for tungtransport og industri. Nå bygger vi opp produksjonen av vår nye Flex Series i Surnadal – og søker en produksjonsleder som får en sentral rolle i satsningen.
Flex Series kombinerer høyeffektslading og energilagring i ett integrert system. Resultatet er høy ladeeffekt, smartere utnyttelse av tilgjengelig nettkapasitet og større fleksibilitet i etableringen av nye ladeanlegg.
Nå skal løsningene produseres i Surnadal.
Som produksjonsleder får du ansvar for å bygge, strukturere og videreutvikle produksjonen – fra planlegging og montasje til testing, kvalitet og ferdig produkt. Du blir et viktig bindeledd mellom produksjon, teknologi, innkjøp, logistikk og prosjekt.
Rollen
Du får ansvar for den daglige produksjonen og skal sikre fremdrift, kvalitet og god produksjonsflyt. Samtidig blir du sentral i arbeidet med å etablere struktur, rutiner og arbeidsprosesser for en produksjon som skal vokse.
Dette er en operativ rolle. Du skal både ha oversikt og være tett på det som skjer i produksjonen.
Du vil blant annet:
lede og koordinere den daglige produksjonen i Surnadal
planlegge produksjon, kapasitet og fremdrift
koordinere montasje, ferdigstilling og testing
følge opp kvalitet og teknisk dokumentasjon
planlegge og gjennomføre FAT (Factory Acceptance Testing)
følge opp avvik og drive kontinuerlig forbedringsarbeid
utvikle gode rutiner og effektiv produksjonsflyt
samarbeide tett med teknisk avdeling, innkjøp, logistikk og prosjekt
bidra aktivt når produksjonen skal skaleres videre
Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg som kombinerer teknisk forståelse med struktur og gjennomføringsevne. Du tar ansvar, har høye krav til kvalitet og ser muligheter for utvikling.
Vi ser etter teknisk kompetanse – fra fagbrev og teknisk fagskole til ingeniørutdanning innen elektro, automasjon eller andre relevante fagområder. Erfaring, praktisk forståelse samt teknisk kompetanse kan veie opp for formell utdanning.
Vi tror du passer godt inn dersom du:
er strukturert og får ting gjennomført
har god teknisk forståelse og interesse
er kvalitetsbevisst og nøyaktig
ser forbedringsmuligheter og tar initiativ
trives med både praktiske og administrative oppgaver
kommuniserer godt på tvers av fagområder
ønsker ansvar og muligheten til å påvirke
Produksjonen i Surnadal skal utvikles i takt med EMES.
Det betyr at du kommer inn i en rolle hvor mye allerede er definert – men hvor det fortsatt er betydelig rom for å påvirke hvordan vi jobber, hvordan produksjonen organiseres og hvordan vi bygger kapasitet for videre vekst.
Du får jobbe tett på produktene, teknologien og menneskene som utvikler løsningene. Beslutningsveiene er korte, tempoet er høyt, og gode idéer kan raskt bli til konkrete forbedringer.
Hos EMES får du:
Være en del av et selskap i en enorm vekst, nasjonalt og internasjonalt
en sentral rolle i satsningen vår i Surnadal
stort ansvar og påvirkningskraft
jobbe tett på høyeffektslading, energilagring og ny teknologi
korte beslutningsveier og et sterkt teknisk miljø
mulighet til å utvikle rollen i takt med produksjonen
gode og konkurransedyktige betingelser
Kontaktperson: Harald Sunde, logistikkansvarlig, mobil +47 415 57 405
Søknadsfrist: Snarest