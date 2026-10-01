Fremtidens ladeteknologi bygges i Surnadal

I Surnadal bygger EMES opp produksjon av neste generasjon lade- og energisystemer for tungtransport.

Her skal vår nye Flex Series produseres – løsninger som kombinerer høyeffektslading, batterilagring og intelligent energistyring i ett system.

Nå ser vi etter en produksjonsleder som vil være med fra starten.

Du får en sentral rolle i den daglige produksjonen, med ansvar for fremdrift, kvalitet, montasje og testing – og muligheten til å påvirke hvordan vi bygger opp produksjonen videre.

Vi ser etter deg som har teknisk forståelse, liker å få ting til å fungere og tar eierskap til det du gjør. Bakgrunnen din kan være fra elektro, automasjon, industri, produksjon eller andre relevante tekniske fag.

Avansert teknologi. Bygget i Surnadal.

Bli sentral i vår produksjonssatsning i Surnadal

EMES utvikler og leverer intelligente ladeløsninger og energisystemer for tungtransport og industri. Nå bygger vi opp produksjonen av vår nye Flex Series i Surnadal – og søker en produksjonsleder som får en sentral rolle i satsningen.

Flex Series kombinerer høyeffektslading og energilagring i ett integrert system. Resultatet er høy ladeeffekt, smartere utnyttelse av tilgjengelig nettkapasitet og større fleksibilitet i etableringen av nye ladeanlegg.

Nå skal løsningene produseres i Surnadal.

Som produksjonsleder får du ansvar for å bygge, strukturere og videreutvikle produksjonen – fra planlegging og montasje til testing, kvalitet og ferdig produkt. Du blir et viktig bindeledd mellom produksjon, teknologi, innkjøp, logistikk og prosjekt.

Rollen

Du får ansvar for den daglige produksjonen og skal sikre fremdrift, kvalitet og god produksjonsflyt. Samtidig blir du sentral i arbeidet med å etablere struktur, rutiner og arbeidsprosesser for en produksjon som skal vokse.

Dette er en operativ rolle. Du skal både ha oversikt og være tett på det som skjer i produksjonen.

Du vil blant annet:

lede og koordinere den daglige produksjonen i Surnadal

planlegge produksjon, kapasitet og fremdrift

koordinere montasje, ferdigstilling og testing

følge opp kvalitet og teknisk dokumentasjon

planlegge og gjennomføre FAT (Factory Acceptance Testing)

følge opp avvik og drive kontinuerlig forbedringsarbeid

utvikle gode rutiner og effektiv produksjonsflyt

samarbeide tett med teknisk avdeling, innkjøp, logistikk og prosjekt

bidra aktivt når produksjonen skal skaleres videre

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som kombinerer teknisk forståelse med struktur og gjennomføringsevne. Du tar ansvar, har høye krav til kvalitet og ser muligheter for utvikling.

Vi ser etter teknisk kompetanse – fra fagbrev og teknisk fagskole til ingeniørutdanning innen elektro, automasjon eller andre relevante fagområder. Erfaring, praktisk forståelse samt teknisk kompetanse kan veie opp for formell utdanning.

Vi tror du passer godt inn dersom du:

er strukturert og får ting gjennomført

har god teknisk forståelse og interesse

er kvalitetsbevisst og nøyaktig

ser forbedringsmuligheter og tar initiativ

trives med både praktiske og administrative oppgaver

kommuniserer godt på tvers av fagområder

ønsker ansvar og muligheten til å påvirke

Produksjonen i Surnadal skal utvikles i takt med EMES.

Det betyr at du kommer inn i en rolle hvor mye allerede er definert – men hvor det fortsatt er betydelig rom for å påvirke hvordan vi jobber, hvordan produksjonen organiseres og hvordan vi bygger kapasitet for videre vekst.

Du får jobbe tett på produktene, teknologien og menneskene som utvikler løsningene. Beslutningsveiene er korte, tempoet er høyt, og gode idéer kan raskt bli til konkrete forbedringer.

Hos EMES får du:

Være en del av et selskap i en enorm vekst, nasjonalt og internasjonalt

en sentral rolle i satsningen vår i Surnadal

stort ansvar og påvirkningskraft

jobbe tett på høyeffektslading, energilagring og ny teknologi

korte beslutningsveier og et sterkt teknisk miljø

mulighet til å utvikle rollen i takt med produksjonen

gode og konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson: Harald Sunde, logistikkansvarlig, mobil +47 415 57 405

Søknadsfrist: Snarest