Fra Utsira til London med glimt i øyet

På humoristisk vis bergtok Are Kalvø publikum da han presenterte boken «Berre bønder lengtar heim» på Surnadal kulturhus onsdag formiddag.

Are Kalvø tok publikum med på en humoristisk reise da han presenterte sin bok «Berre bønder lengtar heim». Foto: Eldbjørg Berset

Are Kalvø er en av Norges mest kjente standup-komikere. I boka «Berre bønder lengtar heim» har han satt spørsmålstegn ved hva som er best av by og land. Under besøket i Surnadal tok han publikum med på en reise med humor og alvor om det svært omdiskuterte temaet.

Det startet med Kalvøs show med samme navn på Latter i Oslo i 2024. Etter hvert ble han så engasjert i temaet at han måtte samle stoffet mellom to permer, og løsningen ble en både treffsikker og humoristisk bok.

Ifølge Kalvø er dette en debatt som aldri dør. Målet med boken var derfor å legge ned stridsøksen en gang for alle, og i stedet bygge bro mellom by og land. Han påpekte at mange har prøvd på det samme før, men aldri tidligere ved hjelp av humor.

Are Kalvø engasjerte publikum i Surnadal. Foto: Eldbjørg Berset

I forkant av bokutgivelsen tilbragte Kalvø en måned på Utsira, Norges minste kommune, og en måned i Bermondsey i London, og kontrasten var enorm.

Den største forskjellen ligger i "fluktmulighetene". På Utsira er du geografisk fastlåst og sosialt synlig, der du må forholde deg til den du møter. Storbyen London tilbyr en anonymitet som gjør at du enkelt kan trekke deg unna hvis noe blir ubehagelig.

Kalvøs reise mellom det minimalistiske samfunnet og storbyen viser at debatten om by og land handler om mer enn bare geografi, det handler også om hvordan vi mennesker velger å leve sammen.

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Gjennom en fin balanse mellom satire og alvor, gav Are Kalvø publikum i Surnadal både god underholdning og nye perspektiver til ettertanke.

Arrangementet ble arrangert av Surnadal bibliotek i samarbeid med Litteraturhus i Møre og Romsdal.