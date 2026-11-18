Vi i Rindal Dataklubb ønsker å hjelpe deg til å få bedre oversikt over hva du har på din PC. Vi vil vise hvordan du kan bruke filbehandleren til å få struktur og oversikt over hva som finnes på din PC. Ta med din egen PC, og møt opp på Rindal bibliotek i Rindalshuset onsdag 25. november kl 10.30, og vi vil prøve å forklare, på en enkel måte, hvordan du kan utnytte filbehandleren til å lage mapper, og hvordan du kan flytte på filer inn og ut av disse mappene. En fil kan være av mange typer, men du har sikkert en del bilder lagret på din PC, og det er en type fil.