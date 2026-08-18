Har du ullklær som ikke lenger blir brukt? Ull er gull!

Surnadal Røde Kors samler inn ullklær som gis videre til helsestasjonen og integreringstjenesten i Surnadal.

Vi tar imot rene og hele ullklær i alle størrelser. Vi ønsker også spesielt å få inn ullvotter og ullsokker til små barn, samt vogntepper i ull, som er svært etterspurt og kjærkomment.

📍 Levering på Røde Kors-huset på Bøvra

🕕 Kl. 18.00–19.00 følgende onsdager:

9. september

23. september

7. oktober

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21. oktober

Har du ullplagg som barna har vokst fra, eller annet ulltøy som fortsatt kan brukes? Da håper vi du vil bidra. Sammen kan vi sørge for at varme og gode ullklær kommer til nytte for familier i lokalmiljøet.

Om det ikke passer å levere på disse dagene, ta gjerne kontakt med Margit Stenberg, tlf 99264065, så finner vi en løsning.

❤️ Tusen takk for støtten!

Surnadal Røde Kors