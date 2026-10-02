Bruker ultralyd med veiledning av KI for å se etter utposninger på hovedpulsåren

Rindal legekontor er ett av flere legekontor som deltar i SINTEF sitt forskningsprosjekt på bruk av håndholdte ultralydapparater, med veiledning av kunstig intelligens (KI), for å finne eventuelle utposninger på hovedpulsåren i buken. Denne uka stilte flere friske frivillige i Rindal opp for å teste ut dette i praksis.

De fire kommunene som deltar i SINTEF-prosjektet er Rindal, Surnadal, Kristiansund og Aure. Tidligere denne uka var forskere fra SINTEF på plass ved Rindal legekontor, for å lære fastlegene å bruke veiledet ultralyd.

Mange meldte seg

Legekontoret hadde sendt ut forespørsel til alle sine pasienter i aldersgruppen 65-75 år, over 60 personer meldte seg. Så mange var det ikke plass til, så legekontoret foretok en tilfeldig trekning blant de påmeldte, og litt over 20 personer ble bedt om å delta i studien. Alle disse ble undersøkt av to fastleger, uavhengig av hverandre, for å kvalitetssikre resultatene. Pasientene er anonyme i studien.

Marit var først inn av de frivillige på testdagen. Foto: Sigrid Skjølsvold

Bakgrunn for prosjektet

En av utfordringene med dagens helsetjenester er at pasienter ofte må transporteres over lange avstander for medisinske undersøkelser. Forskningsinstituttet SINTEF har i dette prosjektet valgt å se på hvordan bruk av håndholdte ultralydapparater kan øke tilgangen til helsetjenester i rurale strøk. Prosjektet er finansiert av forskningsrådet. I tillegg til de fire kommunene er Helseinnovasjonssenteret, St. Olavs Hospital og Kristiansund Distriktmedisinske senter partnere i prosjektet.

Manglende kjennskap til ultralydavbildning, og at ultralydbilder er vanskelige å forstå på grunn av støy i bildene, kan begrense bruken utenfor spesialiserte sentre. I dette prosjektet bruker man derfor KI til å veilede brukeren. På den måten vil man gjøre helsetjenestene i rurale områder mer skånsomme for pasienten, samtidig som de blir mer bærekraftige.

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Veiledet ultralyd vil kunne støtte nye brukere og de som kun bruker det sjeldent når pasientene er på legekontoret, pleiehjemmet, ulykkesstedet eller i ambulansen. I dette prosjektet har man valgt å utvikle løsninger for å se etter utposninger på hovedpulsåren. En gradvis utposning uten overvåkning kan sprekke, med høy risiko for fatale følger.

Med KI-veiledet ultralyd vil fastleger kunne bedre oppfølgingen av pasienter med utposning på hovedpulsåren ved å detektere tilstanden akutt ved symptomer eller utføre screening av pasienter i risikogrupper.

F.v. Johanna Hammar Mogård (NTNU), Grete Nilssen (Helseinnovasjonssenteret), Cecilie Våpenstad (SINTEF), Lars Christian Bjerkeli (fastlege), Agnethe Halgunset (fastlege) og Mathilde Gajda Faanes (SINTEF). Foto: Sigrid Skjølsvold

Får et håndholdt ultralydapparat

Agnethe Halgunset, som er lege ved Rindal legekontor, forteller at utviding av hovedpulsåren delvis er en livsstilssykdom, og at risikoen øker med alder. Det rammer derfor ofte eldre pasienter, som kan ha problemer med å reise langt for undersøkelser og oppfølging.

– Målet vårt er at vi skal kunne gjøre denne undersøkelsen på en tilfredsstillende måte, slik at pasientene slipper å drive og reise til Orkanger for å bli undersøkt, sier Halgunset.

Hun forteller videre at studien omfatter personer fra 55 år og oppover, men internasjonalt er det vanlig å ha screening av pasienter fra 65 år og oppover. I Norge er det ikke noe screeningprogram for hovedpulsåra.

Når prosjektet er ferdig vil legekontoret i Rindal få et håndholdt ultralydapparat som de kan bruke for å se etter utposninger på hovedpulsåren hos sine pasienter, og følge dem opp videre. På denne måten kan man oppdage tilstanden raskere, gi tettere oppfølging og spare pasienter for mye reising.