Trøndermobil inngår større sponsoravtale med Rosenborg BK

Rosenborg BK får økonomisk støtte fra Fredrik Oftedal (23), daglig leder og gründer i det trønderske mobilselskapet Trøndermobil. Styret i Trøndermobil har allerede vedtatt å inngå en større sponsoravtale med Rosenborg, skriver de i en pressemelding fredag.

Trøndermobil ble etablert høsten 2025 med Telenors mobilnett, og har siden opplevd kraftig vekst over hele Norge. I sommer var selskapet blant Norges raskest voksende innen telekom.

– Rent sportslig har klubben vært inne i en vanskelig periode, men nå føler jeg at det er i ferd med å snu. Det er mye positivitet rundt klubben, og jeg har stor tro på at Rosenborg går en spennende opptur i møte. Samtidig slår det trønderske hjertet sterkt for klubben. Det er en klubb jeg selv har vokst opp med og ønsker alt godt, derfor er det ekstra artig å kunne bidra med det jeg kan, sier Fredrik Oftedal.

– Grunnen til at vi ønsker å støtte Rosenborg, er at vi i Trøndermobil kan identifisere oss med klubben. Rosenborg er i en utfordrerposisjon, akkurat som Trøndermobil er i mobilmarkedet. Vi er opptatt av at Trøndelag skal ha et lag som kjemper i toppen av norsk fotball – og aller helst også ute i Europa. Det fortjener ikke minst de entusiastiske supporterne, og ikke minst Kjernen, sier Oftedal.

For Oftedal er samarbeidet også personlig.

– Som ung hadde jeg, i likhet med mange andre trøndere, en drøm om en dag å spille for Rosenborg. Men mangel på talent og kondisjon tok fort livet av den drømmen. Men å kunne få støtte klubben økonomisk, samtidig som Trøndermobil-logoen blir synlig på Lerkendal, er heller ikke så halvgærent.

Ambisjoner om å bli hovedsponsor

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Siden oppstarten har Trøndermobil opplevd kraftig vekst. Det lille, trønderske mobilselskapet har på kort tid etablert seg som en utfordrer i det norske mobilmarkedet.

Oftedal ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor stort beløp Trøndermobil går inn med i avtalen.

– Jeg er ikke så opptatt av å snakke om penger. Det jeg kan si, er at det er et betydelig beløp, også for Rosenborg. Samtidig har Trøndermobil en ambisjon om å bli en av hovedsponsorene på sikt, sier Oftedal.

Trøndermobil er medlem av Trollheimsporten.