Hentet opp femmålsledelse i serieåpningen

Rindal IL kjempet seg tilbake fra å ligge under 21–26 til uavgjort 30–30 mot Aksla 2 i en spennende sesongåpning i Rindalshuset.

Rindal IL sitt håndball-lag i 3. divisjon kvinner - Midt-Norge serien åpnet sesongen med hjemmekamp mot Aksla 2 søndag ettermiddag. Et 100-talls entusiastiske hjemmesupportere fikk se en dramatisk og spennende serieåpning.

Det unge Akslalaget hadde allerede en kamp i beina etter å ha tapt hele 38-19 mot Vikhammer i Malvikhallen på lørdag. Den kampen hadde de tydeligvis ristet av seg, for det var Ålesundslaget som tok føringen i kampen, og ledet 3-1 etter i underkant av tre minutters spill. Rindal IL kom raskt tilbake i kampen, og lagene fulgte hverandre tett helt frem til pause. Lagene gikk til pause med en knapp ettmålsledelse, 15-16, til bortelaget.

Her er det stopp. Marit Ustad Hove, Mayla Nilssen Nordlund og Malin Bjørnås i forsvar. Foto: Bård Inge Romundstad Kristin Hilstad Hamnes fyrer av i første omgang Foto: Bård Inge Romundstad

Også i andre omgang var det Aksla 2 som startet best, og drøye kvarteret ute i omgangen var stillingen 21-26 til Ålesundslaget. Da tok Rindal IL en time-out, og seks minutter før slutt var ledelsen til Aksla innhentet. De siste minuttene av kampen var det Rindal IL som var i føringen, og som på stillingen 30-30 hadde det siste angrepet og mulighet til å ta begge poengene. Flere mål ble det ikke, og kampen endte med poengdeling.

Gro Anita Bolme setter ett av sine seks spillemål. Foto: Bård Inge Romundstad

Elise Bolme kommer til avslutning, men mål ble det ikke denne gangen. Foto: Bård Inge Romundstad Gro Anita Bolme og Linnea Møkkelgård på Rindal IL sin venstre kant Foto: Bård Inge Romundstad

Hos Rindal IL stod Marit Ustad Hove for hele 11 scoringer, 10 spillemål og ett straffekast. Nærmest fulgte Gro Anita Bolme med seks scoringer. Hos Aksla scoret Solveig Åndal 14 mål.

Marit Ustad Hove stod for 11 av Rindal IL sine scoringer mot Aksla 2 Foto: Bård Inge Romundstad

Rindal IL D3 oppsummerer selv kampen slik på sine Facebooksider;

– Endelig er sesongen i gang, og vi møtte tøff motstand allerede i første seriekamp, Aksla.

– En uutholdelig spennenede kamp, hvor begge lagene følger hverandre tett igjennom hele kampen. Vi hadde hele 60 avslutninger på 60 minutter, så kampen har høyt tempo, kanskje noe for høyt i perioder. Vi spiller bra angrepshåndball, men med 50% uttelling på skuddene må bortekeeper få litt skryt. Når vi slipper inn 30 mål, så er det vanskelig å vinne håndballkamper. Vi er for svake i forsvar, noe vi må jobbe med fremover

– Alt i alt så må vi si oss fornøyde med serieåpningen, og vi er stolte over opphentingen vi gjør det siste kvarteret i kampen. I dag er vi litt redusert pga sykdom og skader, men vi kommer sterkere tilbake allerede neste helg.

Neste helg spiller Rindal Il ny hjemmekamp, da mot Sula / Langevåg.

Se håndballforbundet sine nettsider for lagoppstillinger og kampfakta.