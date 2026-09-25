Informasjon om årets influensavaksinering - vaksinering kan bestilles på telefon

Oppdatering:

Det oppleves problemer med å melde seg på vaksinering digitalt. De som ønsker å bestille vaksine kan ringe Rindal Legekontor for bestilling på 71 66 44 00.

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Vaksinasjon av risikogrupper mot influensa og korona vil i år foregå på Menighetshuset i Rindal sentrum i uke 46.

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre.

Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Barn og voksne med noen alvorlige kroniske sykdommer, samt gravide, kan bli alvorlig syke av influensa. Disse bør ta influensavaksine hvert år. I tillegg er alle over 65 år anbefalt å ta influensavaksine hvert år.

Vaksinen reduserer risiko for alvorlig influensa og komplikasjoner.

Samtidig med influensavaksine, vil det bli gitt tilbud om koronavaksine. Det er de samme risikogruppene som er anbefalt en oppfriskningsdose nå i høst.

Både influensavaksine og koronavaksine kan gis samtidig.

Gi dermed beskjed ved bestilling om hvilke(n) vaksine(r) du ønsker.

Det er satt opp to dager for vaksinering i år:

Tirsdag 10. november kl. 9 - 13 og onsdag 11. november kl. 12 - 18.

Sted: Menighetshuset

For timebestilling ønsker vi at innbyggere svarer ut elektronisk kontakt som sendes ut på SMS fra HelseNorge (gjelder kun de som har fastlege og bor i Rindal). For de som ikke har HelseNorge ring Rindal legekontor 71 66 44 00

Pris: (Betaling via kort)

- Influensavaksine: 308 kr

- Koronavaksine: 110 kr

- Influensa og Koronavaksine: 393 kr