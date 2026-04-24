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Leserinnlegg
De siste leserinnleggene på Trollheimsporten:
«Eldrebølgen» - Er vi forberedt, eller blir det som «julekvelden på kjærringa»?
Svar til Bondelaget: Jerven betaler prisen for en uansvarlig rovviltforvaltning
Gaupe i Aure?
«Kimer, I klokker»
Narrespel om Todalsfjorden
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Kjære Surnadal kommune, ett år etter
Landbruk, driveplikt, oppfølging i kommunane
Rasjonalisering av fylkeskommunen, fortsetter!
Todalsfjorden må fortsatt krysses
Stadig meir skule gir ikkje flinkare eller friskare elevar
Drivstoffprisene må ned, Høyre og Arbeiderpartiet!
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Takk, Kong Harald
Kva er det regjeringa og Høgre tenkjer på?
Guttastemning på norske vegar
Heia Rindal og Heim: små boliger er svaret – også utenfor byene
Kulturplan utan kyrkja? Det ville vore historielaust!
Ein seier for kysten!
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Pride: Mangfald eller einsretting?
Ope brev til Surnadal kommune – om leirskuletilbodet
Dette er ikke den mest ansvarlige løsningen
Noreg er ikkje førebudd – KrF vil ha beredskapskurs for alle unge
Frp er Stortingets største eliteparti
Vi trenger de beste folka våre i barnehagen!
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