I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, ønsker vi å presentere tjenesten vår og fortelle litt om årets tema Tillit er beredskap- Hver handling teller.

F.v. Ingvild Kårvatn, Daniela Bjerklund og Bente Rindal Kvendset. Magnhild Bakk var ikke til stedet da bildet ble tatt. Foto Rindal kommune

Vi er fire ansatte i psykisk helse og rustjeneste i Rindal kommune, med ulik stillingsprosent. Ingvild Kårvatn - spesialsykepleier, Magnhild Bakk - spesialsykepleier, Daniela Bjerklund - kommunepsykolog, og Bente Rindal Kvendset - fagleder og spesialvernepleier.

Tjenesten tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus, og målsettingen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv til tross for av helseplager.

Det er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning for å få tjenesten. Du kan ta direkte kontakt selv ved å komme innom for en prat, ta en telefon eller søke elektronisk via HelsaMi. Telefonnummer finner du på kommunens nettsider.

Tjenesten er i hovedsak fra 18 år og oppover. De under 18 år kan ta kontakt med helsestasjonen.

Etter samtykke fra pasienten kan vi samarbeide på tvers av tjenester, blant annet legetjenesten, hjemmetjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav.

For å utvikle tjenesten og etablere og tilpasse kunnskapsbaserte lavterskeltilbud til befolkningen ønsker vi å finne ut hvor synlige vi er, og få tilbakemeldinger om tiltak om det er behov for. Derfor har vi laget en kort spørreundersøkelse som vi ønsker svar på. Denne er anonym. Setter pris på alle tilbakemeldinger.

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Spørreundersøkelse av psykisk helse- og rustjeneste i Rindal kommune – Fyll ut skjema

Verdensdagen

Årets kampanje inviterer til en felles innsats for å styrke tilliten mellom oss. I møte med uro, frykt og splittelse er tillit en av de sterkeste motkreftene vi har.

For å fungere som mennesker trenger vi å kunne stole på at de rundt oss vil oss vel. Da senker vi skuldrene. Vi tør å være åpne. Vi klarer å be om hjelp, og gi hjelp. Men vi tør også noe annet. Vi tør å si imot. Stille spørsmål. Være uenige. Være annerledes.

Når vi har tillit til hverandre, tåler vi forskjeller. Da blir ikke uenighet en trussel, men en del av et godt felleskap.

Å være noen andre kan stole på. Ikke bare i ord, men i handling. Det handler om å være konsekvent. Møte uenighet med nysgjerrighet. Være åpen om beslutninger. Holde ord. Innrømme feil.

Når vi sier "jeg vet ikke" i stedet for å late som. Når vi ikke lar nedsettende kommentarer passere i stillhet. Når vi står ved det vi har sagt. Tillit er summen av det vi gjør hver dag.

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På jobb

I klasserommet

I nærmiljøet

I offentligheten

Tillit er beredskap. Og hver handling teller.

Forsiden | Verdensdagen for psykisk helse

https://youtu.be/gxLj3RbjgSI