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Her finner du ledige stillinger i Surnadal og Rindal.
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Vil du bli veterinær i Rindal?
Personlige assistenter (BPA)
Økonomi- og administrasjonssjef
Produksjonsleder
Tømrer
Vikariat som kontaktperson i barneverntjenesta
Sykepleier / vernepleier
Vil du jobbe i Surnadal kommune?
Tilkallingsvikarar i grunnskule og vaksenopplæring
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