Brann i bil på Rindalsskogen natt til søndag

Kl 02.20 natt til søndag fikk politiet melding om brann i en bil på Rindalsskogen, ikke langt fra Øvre Rindal kapell. Det var tre unge menn i slutten av tenåra som var i bilen da den tok fyr. Brannvesenet rykket ut og startet slokking, men bilen var helt utbrent. Ambulanse var også på stedet. Den utbrente bilen ble senere fjernet av bilberger.

En av de involverte personene hadde tatt seg til legevakt etter brannen. Politiet har ikke oversikt over skadeomfanget.

Årsaken til brannen skal være at noen av de involverte har holdt på med sigaretter og en lighter, og det førte til at det tok fyr inne i bilen, opplyser politiet i Orkland til Trollheimsporten.

Politiet har tatt avhør av de involverte. Det skal ikke være mistanke om promille. Politiet oppretter sak på forholdet.

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Promillekontroll i Rindal sentrum

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Mandag morgen kl 09.30 - 10.15 avholdt politiet en promille- og førerkortkontroll ved Rindal skole. Der ble 49 bilførere kontrollert, og det var ingen reaksjoner, opplyser politiet i Orkland til Trolheimsporten.