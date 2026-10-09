Markering for psykisk helse med åpenhet og tillit i fokus

Nærmere 30 deltakere samlet seg på Surnadal frivilligsentral fredag formiddag for å markere Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema var «Tillit er beredskap», med fokus på hvordan vi kan stå stødigere i møte med livets utfordringer, og hvilken betydning tillit har for vår psykiske helse.

Arrangementet bød på både inspirerende foredrag om robusthet og sterke historier om betydningen av åpenhet. Marit Solem Meisingset, Fagleder for psykisk helse- og rus i Surnadal kommune, holdt et innlegg om ulike livsutfordringer og hvordan vi kan håndtere motgang.

Gjennom foredraget ble det understreket at psykisk robusthet styrkes når vi står i krevende situasjoner. Det handler ikke om å være sterk til enhver tid, men om å kjenne til hvilke verktøy og handlingsmuligheter vi har for å ta vare på egen helse, og erkjenne at det er helt menneskelig å kjenne på sårbarhet.

Etter foredraget hadde hun en samtale med Hanne Boge, som delte sine egne erfaringer som pasient i psykisk helsevern.

Foto: Eldbjørg Berset

Hanne Boge var positivt overrasket over det store oppmøtet på fredagens arrangement. Boge er sterkt engasjert i å snu egne erfaringer til noe positivt for andre.

– For meg er åpenhet helt avgjørende. Det handler om å ufarliggjøre det å være syk, noe som er svært givende, sa hun.

Hanne Boge Foto: Eldbjørg Berset

Boge har en langvarig sykehistorie med en akutt forverring for sju år siden som krevde innleggelse. Hun har hatt en positiv utvikling over tid, men har fremdeles en vei å gå.

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Kyrkjeverge Tor Rune Halset fra Surnadal kyrkjelege fellesråd informerte om kirkens diakonale arbeid, med særlig vekt på omsorg og andre tjenester som kirken tilbyr for å ivareta mennesker i ulike livssituasjoner.

Markeringen var et samarbeid mellom psykisk helse- og rustjenesten i Surnadal kommune, Surnadal frivilligsentral og Surnadal sanitetsforening.