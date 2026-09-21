Fem blide turkledde damer står samlet på en skogssti blant trær og høstløv.
"Sykesøstrene" på promenaden.

Langvegsfarende på Elvepromenaden

Oddbjørn Heggem Oddbjørn Heggem SKRIBENT
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Disse blide damene møtte jeg på en spasertur langs elvepromenaden sist søndag. De kunne fortelle at de har møttes et par ganger i året siden slutten av 80-tallet, og at første treffet (turen) var en togtur til Østersund. Som oftest har de lagt treffa til ovalhelger, men de har også tatt noen uker i syden (Spania) sammen. Denne helga var de samlet hos Ingrid på Dalbakk. I løpet av disse dagene hadde de både vært en tur på Raudfjellet og kost deg i badstua ved Tjønna. Ellers er det tradisjon er at de spiser baill/klubb med grovpølse og duppe når de treffes (ikke i syden da).

Alle, med unntak av Ingrid, gikk sammen på sykepleieskolen i Molde, der de ble uteksaminerte i 1987. Ingrid ble ferdig på sykepleien i Fredrikstad samme år. Alle fikk seg jobb i Trondheim etter utdannelsen, og Ingrid ble «adoptert» inn i klubben til de andre.

Bildet over, fra venstre: Signe Indergård Lundberg fra Rindal. Flytta til Risør i 1995, og bor fortsatt der. Ingrid Romundstad fra Rindal – bor i Trondheim. Hildegunn Heggem fra Ålesund. Flytta til Porsgrunn i 1995, og bor fortsatt der. Merete Bjørke fra Bjørke på Sunnmøre – bor i Tronheim. Magny Sjølset fra Sunndal – bor i Trondheim.

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