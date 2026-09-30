– Psykisk helse er ikke like synlig som en gips

Rindal og Surnadal kommune inviterer pårørende og berørte innen psykisk helse og rus til kurs. Det er viktig å stå sammen i dette, så man ikke føler seg så maktesløs, sier kurslederne Linda Margareth Øye Fiske og Ingvild Kårvatn.

*Denne artikkelen er en kopi av en artikkel fra i fjor, med små endringer.

Alle har en psykisk helse

– Det er veldig viktig for oss å si at alle har en psykisk helse. Og de aller fleste av oss kommer i berøring med noen som får utfordringer i løpet av livet.

– Kanskje starter det med nedstemthet, avlysning av avtaler, sykemelding eller angstplager. Dette kurset er for dem som står noen nært, enten det gjelder ektefeller, foreldre, barn, kolleger, naboer eller slektninger som har det vanskelig, sier Linda Margareth Øye Fiske.

Hun arbeider som aktivitetskontakt innen psykisk helse og rus i Surnadal, og arrangerer kurset sammen med sin kollega Ingvild Kårvatn som arbeider i Rindal kommune. De forteller om goder erfaringer med å arrangere kurset tidligere år, og håper folk vil bli med.

– Det handler om ren formidling og kunnskap, for å forebygge ytterligere slitasje i hverdagen. Ingen skal være redd for å utlevere noen, sier kurslederne.

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For pårørende og berørte

– Du blir berørt når noen som står deg nært sliter, forteller Kårvatn.

– Det er krevende å bære alle bekymringene, og man kan kjenne seg veldig alene i situasjonen. For hva skal man gjøre? Mange vil hjelpe, men det kan være vanskelig å navigere i hjelpeapparatet, tror hun.

– Selv om det er mye mer snakk om det å være pårørende i dag, så ser vi at det fremdeles er knyttet tabu til dette med psykisk helse og rus. Det kan være mye skyldfølelse og skam inne i bildet, fortsetter Fiske.

De forteller at det fra gammelt av handlet om at man var "nervøs" og at man måtte drikke for å roe nervene. I dag vet vi langt mer om utfordringer om psykisk helse, og flere deler sine historier i sosiale medier. Likevel vegrer mange seg for å søke hjelp når livet blir vanskelig. Kanskje man tenker at det skal gå over snart, eller at det vil få for store konsekvenser om man kobler på hjelpeapparatet.

– Dette kurset skal hjelpe pårørende til å vite mer om hvilke rettigheter man har, få økt kunnskap om psykisk helse og få hjelp til å stå sterkere i situasjonen, sier Fiske.

– Erfaringer viser at man kan oppleve de samme belastningene om man er pårørende til noen som har utfordringer med psykisk helse, som for dem som sliter med rus, fortsetter Kårvatn.

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– Og hva er egentlig rus i dag? Rustrender endrer seg stadig, både når det gjelder holdninger og bruk. Rus kan være både alkohol og illegale rusmidler, og det er tilgjengelig over hele landet.

De forteller at det er mange som står i arbeid, og som driver med ulike former for selvmedisinering. Men før eller siden vil det få utslag i noe, og det får konsekvenser for de som står nærmest. Mange går med bekymringer som det er vanskelig å dele med andre, og det koster over tid.

– Det er mer synlig om man kommer med en gips, fortsetter Fiske.

– Men "usynlige" problemer kan være vel så krevende å stå i, og i verste fall kan du som pårørende også bli syk av det. Det kan være altoppslukende å skulle støtte noen over tid, og en kan kjenne på maktesløshet. For hvordan skal man egentlig hjelpe den som sliter? Da er det viktig å få mer kunnskap om hva det er man opplever, og møte andre som deler erfaringer. Sammen er vi sterke, oppmuntrer hun.

De to kurslederne håper folk vil ta kontakt om de er interesserte i kurs. - Vi står sterkere sammen, sier de unisont.

Tema for Verdensdagen for psykisk helse i år er Tillit er beredskap . Les mer om dette på verdensdagen.no .

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TA TAK

Kurset er utarbeidet av Korus Midt St. Olavs, og arrangeres i samarbeid med NKS, veiledningssenter for pårørende innen psykisk helse og/eller rus. Det vil komme eksterne foredragsholdere som psykologer og veiledere, og kurset går over fem kvelder. Hver samling tar for seg relevante tema for pårørende. I tillegg blir det foredragsholdere som deler historier fra egne liv.

De ulike kveldene skal gi økt kompetanse og forståelse av rollen som pårørende. Hvilke rettigheter har man? Hvordan kan man best hjelpe den som sliter? Hvordan tar man kontakt med ulike hjelpeinstanser? Hvordan mestre rollen og samtidig ha overskudd til eget liv? Målet er å kunne stå sterkere i seg selv til å leve med situasjonen.

– Folk må gjerne ringe oss og melde interesse. Kanskje noen er usikre på om dette er aktuelt for dem, og da vil vi gjerne diskutere det. Det er fullt mulig å være anonym når man ringer, så ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Fiske.

– Vi har taushetsplikt, og ingen trenger å dele noe de ikke vil. Man trenger ikke si hvem man er der for heller, om noen er redde for å utlevere noen, understreker Kårvatn.

– Dette er noe de fleste av oss vil kunne komme borti i løpet av livet, og dette er også ment som et forebyggende kurs. Så det skal være lav terskel for å delta, sier Fiske avslutningsvis.

Kurset har begrenset antall plasser, men det er fortsatt mulig å melde seg på.

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