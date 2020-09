UTLEIE AV FORSAMLINGSHUSET TRUDVANG



Surnadalsøra velforening er eier av forsamlingshuset Trudvang. Trudvang har de siste årene gjennomgått en omfattende oppussing. Kjøkken og allrom i 1. etasje er renovert, storsalen i 2. etasje er vegger og gulv nymalt. Nytt inventar til kjøkken og bord og stoler til storsalen er anskaffet. Trudvang fremstår nå som et godt alternativ til mange aktiviteter.

Det er imidlertid store kostnader til driften av Trudvang. Strøm, kommunale avgifter og vedlikehold av huset tærer på velforeningens økonomi. Vi ønsker derfor å leie ut Trudvang til aktuelle leietagere. Huset kan leies ut i sin helhet eller deler av huset dersom det er ønskelig. Det er mulig med langtidsleie, korttidsleie eller leie etter det behov man ser for seg.

Plantegning for Trudvang viser romfordeling i 1. og 2. etasje.

Aktuelle aktiviteter huset kan brukes til:



Langtidsleie

- Aktiviteter for lag og organisasjoner.

- Bedrifter med behov for kontorplass etc.

- Skoler med behov for undervisningsplass.

Korttidsleie

- Egne arrangementer, bryllup, konfirmasjon, fest etc.

- Musikk/revy/teateroppsetninger for inntil 250 personer.

- Kurs/konferanser

- Auksjoner

- Loppemarked

- Julemesse, salg etc

Trudvang har inngang i 1. og 2. etasje tilpasset rullestol brukere.

Surnadalsøra velforening ønsker alle som kan tenke seg å leie Trudvang velkommen til visning. Interesserte kan ringe: 92606437 (Halvor Flatekval), 90537835 (Ola Brandsnes), 91884976 (Gry Mikkelsen Tellesbø) eller 90042357 (Georg Øye) for visning.













