Roteloftet

Har du noe du vil kjøpe/selge? Send en epost, gjerne vedlagt bilder, til redaktor@trollheimsporten.no.

Husk å si fra når salget er i orden, så sletter vi annonsen!

Annonser for verdier inntil kr. 10 000,- er gratis og ligger 1 mnd.

Verdier over kr. 10 000,- , kr. 500,- + moms pr.mnd.

Bolig eller fritidseiendom til leie: Kr. 500,- + mva for 1 mnd.