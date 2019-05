Yrende liv rundt kulturhuset på Vårsøglørdagen

Ulike typer produkter, alt fra såpe og pyntegjenstander til honning, klær og kunstverk var å finne, i tillegg hadde Trollheimen klatreklubb tatt med seg en liten klatrevegg man kunne prøve seg på.

På starten av dagen klokken 11 var det lite folk å se det dårlige oppmøte var vel mest på grunn av grått vær, med regn hengende i lufta. Utover dagen var det flere som tok turen og innen klokken slo 12 var det et yrende liv utenfor kulturhuset.



Inga Dalsegg med sine produkter

Inga Dalsegg var en av utstillerne på torget, i år har hun også tatt med seg nye produkter som ikke før har blitt solgt i Surnadal. Blant annet kopper, bestilt fra Storbritannia med motiv av hennes malerier. Hun forteller også om et av de mer populære produktene; et putevar med motiv av et maleri med eventyrtema.

- Dette maleriet ga meg en unnskyldning til å lese eventyrene igjen, forteller hun, og utbroderer med at hun hadde lest samlede verker av brødrene Grimm, Asbjørnsen og Moe, H. C. Andersen og deler av 1001 natt i den tiden hun holdt på med maleriet.

- Hvis du ser nøye på boken på bildet, det er kanskje ikke så tydelig her, men på originalmaleriet ser man at det er sitater fra eventyr. Forteller hun videre og smiler.

Også honning fra Svealia var å få kjøpt i år, med smaksprøver og egen urtehonning. Urtehonningen er utviklet av dem selv og er tilegnet medisinsk bruk. Honningen skal man blande med varmt vann for å få effektene. Dette fikk man også smake på om man ville. Den skal være spesielt god mot forkjølelse.





Ellen Torren med sitt hjemmelagde håndverk. – Jeg har faktisk solgt en del Pulsvarmere og votter, det får man aldri nok av.

Familien Andresens luer og pannebånd var populære, da de hadde ord og uttrykk fra området trykt på

I tillegg til dette var det også konsert med kulturskolen klokken 13. 00. Kulturskolens konsert var meget god og alle som var med fikk vist frem det de kan og har lært. Selv med litt halvdårlig vær var det mange som tok turen ut for å se på de flinke elevene som framførte.

Konsert med kulturskolen hadde mye forskjellig å by på.

Ingressbilde: Mange tok turen litt senere på dagen

Tekst og bilder: Ida Kaspara Hyttebakk