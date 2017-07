Yrende badeliv på tjønna

Her møtes rindalinger, surnadalinger og hyttefolk over en kaffe, en is og en dukkert. Alle ser ut til å kose seg stort. Svarene på spørsmålet om hvordan vannet er, spriker litt. Ungene synes vannet er godt, mens de voksne synes det er litt i kaldeste laget.

Men en ting er alle enige om, og det er at temperaturen i lufta er sommerens hittil beste og da følger vel temperaturen i vannet med om noen dager, hvis vi får beholde været.



Det skal sies at det fremdeles er god plass til flere, så det er bare å pakke badeveska og komme.