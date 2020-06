Yoga/Pilates i arboretet laurdag

Ingressfoto: Nathan W. Lediard, Lediard Foto for Nordmøre Museum/Svinvks arboret.



Informasjon om arrangementet:

Tid: Laurdag 27.juni kl. 10.00 - 10.45.

Oppmøtestad: I arboretet, timen blir utandørs.

Ta med eiga matte/handduk og vannflaske.

Timen er open for alle!



Atleta og Svinviks arboret støtter mosjonsløpet Ræta Opp som arrangeres klokka 12 samme dag, og oppfordrer alle deltakarar til

å Vippse valfritt beløp til Sykehusklovnene #107833, istaden for billett til vårt arrangement!



Kanskje vil du mjuke opp kroppen litt, og finne fokuset før du deltek i mosjonsløpet i Todalen?

Etter timen vil det vere muleg å kjøpe kald drikke og is i kiosken i arboretet, og alle som deltek får fri inngang i hagen.



Koronatiltak ved arrangementet:

God handhygiene, vask og handsprit tilgjengeleg

Hald avstand - minst 1 meter, gjerne meir

Vi registrerer alle deltakarar ved oppmøte, i tilfelle smittesporing

PS! Det er fortsatt veldig mykje fin blomstring på rododendron - og også mange flotte pionar med meir. Så det er verdt turen også om du ikkje vil trene.

Sjå meir informasjon på facebooksida vår.