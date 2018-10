Webkamera på Nerskogen

Kamera og værstasjon står på Herremskjølen 818 moh, ved gamle Svartdalsvegen. Kamera og værstasjon kan være av verdi for turgåere som skal inn i Trollheimen fra Nerskogen.

Både bilde og vær ligger på www.setrollheimen.no og det er en ukes logg på været.

For de som liker detaljer og værhistorikk, så finner du all historikk ved å klikke her!

Seinere kan du klikke deg inn på dette kameraet og mange andre webkamera fra fanen Webkamera øverst på Hovedsida.

Trollheimsporten takker Ole-Martin Smedseng for at vi får dele denne informasjonen med våre lesere.