Webjørn Holten fortsetter som trener

– Vi er selvsagt enormt fornøyd med å ha blitt enige med Webjørn om at vi skal satse videre ilag. Han betyr mye for laget, og laget betyr mye for klubben, sier sportslig leder Terje Polden.

– Webjørn har et enormt godt handlag med spillerne og er godt likt av alle i klubben, så dette er den beste løsninga vi kunne fått.

Polden forteller at oppkjøringa starter opp umiddelbart nå etter ansettelsen.

– Det er ikke noe tilfeldig med Webjørn, alt er nøye planlagt, og som klubb ønsker vi å legge godt til rette.

- Vi har mange gode spillere og ønsker videre satsing. Da var Webjørn vårt klare førstevalg. Nå er vi veldig glade for at det er i boks! Teamet rundt skal fortsatt på plass, men det jobber vi videre med, sammen med Webjørn, sier Polden, og legger til:

- Vi ser fram til nye lokaloppgjør mot Sunndal i 4. divisjon.

– Jeg er veldig klar for en ny sesong, og gleder meg. Vi har en stor og dedikert spillergruppe, med mange ulike kvaliteter. Jeg er topp motivert for at vi skal utvikle oss videre som lag, sier Webjørn Holten.