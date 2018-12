Vox sørget for julestemning

Denne førjulskonserten var dirigent Anja Poulsen sin første sammen med Vox. Alt tyder på at de har funnet tonen, for det lokale sangkoret blir stadig bedre. Koret, dirigenten og ikke minst musikerne Brage Kristian Einum, Martin Einum og Oddveig Helset Halle sørget for en stemningsfull konsert for de rundt hundre som hadde kjøpt billett. Vox har tydelig forstått hva som er suksessformelen; kjente, kjære julesanger og allsang.



Kirken var pyntet fint og var med på å skapte den rette stemningen

Konserten bestod av mange sanger hvor det ble lagt opp til allsang. Deriblant Julekveldsvisa, Det lyser i stille grender, Glade jul og Deilig er jorden. I tillegg hadde koret egne bolker med sanger som også er kjent for de fleste. Slik som Nordnorsk julesalme, En stjerne skinner i natt, When you Wish upon a star og den største av de alle; O Helga natt. Sistnevne ble fremført av Halvor Drøpping på mesterlig vis. Det er ikke hvilken som helst sang. Den er svært krevende å synge, og betyr mye for mange. Drøpping klarte å formidle budskapet på imponerende vis, og høstet overdøvende applaus.



Halvor Drøpping synger "O Helga natt"

"Nå kommer jula hit" er en sang som har blitt synonymt med Toril Moe og førjulstida. Moe har fremført låta mange ganger sammen med Vox, og sammen har de skapt en fin versjon som virkelig fremkaller ekte julestemning.

Brage Kristian Einum er korets faste pianist, og under fredagens konsert satte han et flott punktum på konserten med å spille kjenningsmelodien fra "Tre nøtter fra Askepott". En melodi som svært mange forbinder med julaften. Da ble det skikkelig høytidsstemning i Øye kyrkje.



Toril Moe synger "Nå kommer jula hit"



Anja Poulsen er korets nye dirigent



Martin Einum spiller på mange instrument, her på trompet



Oddveig Helset Halle er stødig organist