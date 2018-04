VOX-konsert i helga

Surnadal kulturhus er altså staden å innfinna seg førstkomande laurdag. Det blir to forestillingar den dagen , men det er berre å kasta seg rundt å kjøpe billett! Trollheimsporten besøkte ei av dei siste øvingane før konserten, og det må seiast det lèt reint så vakkert. Toril Moe kunne fortelja at koret hadde valgt ut songar koret likar å syngje og at det er eit spenn frå rolege ballader til reine rocke-songar. Noko for einkvar smak, altså! Med seg har dei eit sterkt band beståande av Rolf Paulsen, Rune Dalager, Olav Nergård Tørset, Brage K. Einum og Torbjørn Kvande. Eit lokalt musikalsk A-lag!

Avsjedskonsert for dirigenten

Dette blir òg siste konsert med dirigent Rolf Arne Berg ståande framom koret. Han har vore med sidan starten i 2008 og har vore ei drivkraft og til stor inspirasjon, skal vi tru koristanes utsegn. Så møt opp og ver med og takk Berg for dirigent-gjerninga!

Dirigent Rolf Arne Berg gjer instruksar.



VOX; blidspent gjeng med store stemmer!