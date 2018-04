Vox briljerte i Storstuå

Dirigent Rolf Arne Berg har vært med siden starten, men har nå bestemt seg for å legge taktstokken på hylla. Lørdagens to konserter er derfor også Vox sin avskjed med Berg som dirigent.

I løpet av de åtte årene koret har eksistert har surnadalspublikummet fått høre flere julekonserter, gospelkonsert i Stangvik kyrkje og ikke minst to store konsertsuksesser sammen med Surnadal hornmusikk og band med filmmusikk som tema. Konsertene lørdag var en fin blanding av det beste fra disse konsertene, og som vanlig når Vox står på scenen ble det en mektig opplevelse.

Konsertens konferansier, Roald Boge, lovte at publikum skulle få en skikkelig vitamininnsprøytning, og det ble tidlig klart at Boge visste hva han snakket om. Konserten inneholdt sanger som ga gåsehud, sanger som gjorde at det rykket i rockefoten og gospelsanger som sørget for at det berømmelige taket nesten løftet seg.

Koret Vox er heldig som har solister som Toril Moe, Øystein Hjelle Bondhus og Halvor Drøpping. Da kan det ikke gå galt. Trioen briljerte ved flere anledninger, og løftet sangene til et nivå som hører hjemme på langt større scener enn Surnadal Kulturhus kan by på. Derfor er det veldig synd for alle involverte at lørdagens første konsert kun trakk 80 publikummere.



To av distriktets aller største stemmer - Toril Moe og Øystein Hjelle Bondhus

Det hele startet med "You Raise Me Up", som var fellesnummeret under Surnadal Sparebanks store korslag i 2010. Deretter fulgte den ene klassikeren etter den andre. Toril Moe er en klasse for seg i "Man in the Mirror" og "Gabriellas sång", og videre i duett sammen med fabelaktige Øystein Bondhus fremførte de "Don`t Give up" på en slik måte at det ble en av konsertens mange høydepunkter. Bondhus og herrene i koret fremførte også "Bring Him Home" fra musikalen Les Misérables så vakkert at gåsehuden spredte seg fra topp til tå. I avdelingen med gospelmusikk fikk både Wenche Melkild, Halvor Drøpping og Øystein Bondhus utfolde seg på scenen, og viste at de har stemmer som passer utmerket til sjangeren. Nok en gang må vi trekke frem Bondhus som sammen med koret sørget for en pangavslutning på konserten med "Og Happy Day" og "Glory to God Almighty".

Konsertens solide band bestod av Rune Dalager, Rolf Paulsen, Brage Kristian Einum, Torbjørn Kvande og Olav Nergård Tørset.

Rolf Arne Berg har gjort en strålende innsats med koret i åtte år, og lørdagens konserter ble en verdig avslutning for dirigenten. Toril Moe overrekte blomster på vegne av koret, og våget seg på å håpe at Berg gjør comeback en dag.

- Vi håper at det blir slik som med A-ha. De har flere ganger annonsert at de slutter, men kommer stadig tilbake, sier hun.

Lørdag kveld kl 19.30 er det reprise på konserten. Det er i skrivende stund fortsatt ledige billetter. Kjenn din besøkelsestid!