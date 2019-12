Vita blir The LOOX

Så da blir det ti The LOOX og èn The LOOX Ex i den nye kjeden i starten.



The LOOX vil du finne her:

Alti Brotorget Stathelle

Alti Arendal

Alti Harebakken Arendal

Alti Mandal

Alti Jærhagen Klepp

Alti Bystasjonen Sandnes

Alti Nordfjoreid

Alti Storkaia Kristiansund 1 + 1 Ex

Alti Sunndal

Storgata Molde