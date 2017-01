Viser vei i DAB-jungelen

Norge blir det første landet i verden som har heldigital radio. Overgangen til DAB begrunnes blant annet med at FM-nettet har svært begrenset kapasitet på kun en håndfull radiokanaler, vedlikeholdet er kostbart og nettet er sårbart. Med DAB får man dekning også inne i tunneler, og dekningen er langt mer stabil. 99,5% av befolkningen skal ha tilgang til NRK sitt nett, og 90% skal ha tilgang til kommersielle kanaler. Her finner du oversikt over DAB-dekningen.

Meningene er delte om selve slukkingen av FM-nettet, men 8. februar er det uansett ubønnhørlig slutt. På radio.no kan du til og med følge nedtellingen sekund for sekund.

I Surnadal har noen vært ute i god tid, men den siste måneden har det vært merkbart pågang på kunder som søker råd hos Mekk Surnadal.

- Mange er usikre på DAB og kommer innom for å få hjelp. Vi har fått opplæring av en av våre leverandører, i tillegg til at vi holder oss oppdatert på egen hånd, sier Lene Dahl Holten.

Hun mener helt klart det kan lønne seg å få fart på sakene om man har planlagt en god overgang til DAB. Hyllene tømmes nemlig for produkter og leverandører har i enkelte tilfeller vanskeligheter med å holde tritt med bestillingene. I tillegg starter den månedslange feiringen av kinesisk nyttår lørdag 28. januar, og det kan få store konsekvenser for norske leverandører når produksjonen stopper i de kinesiske fabrikkene.

Mange alternativer

Hele 7 av 10 biler i Norge mangler DAB-tilgang. Til bilen er det mulig å få kjøpt adapter om man ikke ønsker å bytte ut hele radioen. Mekk har et bredt utvalg i testvinnende adaptere fra markedsleder Tiny Audio, og selv om de mest populære modellene er utsolgt ventes nye forsendelser om få dager. Valget er ditt om du ønsker en frittstående eller innebygget adapter, med eller uten skjerm og fjernkontroll.

Når det gjelder radio hjemme eller på hytta står valget mellom adapter, antenne eller det å bytte ut radioen helt. Kanskje sikter du deg heller inn på en bærbar lommeradio?

Positiv utvikling

Halvannet år er gått siden åpningen av Mekk Surnadal i august 2015. Daglig leder Ole Peder Holten legger ikke skjul på at det er utfordrende å drive butikk, særlig uten tidligere erfaring, men både han og Lene ser positivt på erfaringene de har gjort seg så langt. Ole Peder forteller at omsetningen allerede er bedre etter nyttår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Nå forbereder de seg på en hektisk vår- og sommersesong, som i likhet med juletider er butikkens klart mest inntektsbringende perioder.

- De fleste er glade for at vi er her og mener det trengs en slik butikk i Surnadal, sier Lene.

Hun forteller at de i tillegg til den faste kundebasen stadig får besøk av nye kunder – også flere surnadalinger som ikke var klar over at butikken eksisterte. Det håper de å gjøre noe med.

I tillegg til det brede grunnsortimentet (deriblant det Ole Peder mener er distriktets beste utvalg i tau) kan det aller meste fås tak i ved bestilling fra Mekks rundt 50 leverandører av alt innen verktøy, bil, båt og interiør.

- Det skal godt gjøres å ikke finne det folk vil ha, smiler Lene.

Mekk Surnadal er medlem i Trollheimsporten. Ved å klikke på Mekks logo i sidestolpen til høyre kommer du rett til Mekk Surnadals egne hjemmesider.