Vis fjellvett i vinterferien

Vinterferien kan by på vakre naturopplevelser, men det norske vinterfjellet er allikevel ikke helt fritt for farer. Her er frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps på vei inn mot Trollhetta og Geithetta i Trollheimen. Foto: Richard Halgunset / Rindal Røde Kors Hjelpekorps.



Dette skriver Sør-Trøndelag Røde Kors i en pressemelding torsdag.

God fysisk og mental helse fremmer læring, og det er kanskje derfor vi fortsatt har vinterferien i Norge. Mange bruker vinterferien til å komme seg ut i skog og mark for å dyrke vinterfriluftslivet. Det norske vinterfjellet er allikevel ikke helt fritt for farer.



Fare for skred

– Det er fortsatt fare for skred i store deler av landet. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader, og holde avstand til utløpsområder. Vi anbefaler alle å lese seg opp på vær og føre på varsom.no og yr.no før de legger ut på tur, sier Jan Steffen Hoem, leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps.



Jan Steffen Hoem, leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors.



Det milde været i Trøndelag er ventet å fortsette ut i vinterferieuken, noe som kan føre til fortsatt betydelig skredfare. Sjekk derfor varsom.no gjennom hele uken. Ved betydelig snøskredfare kan naturlig utløste flakskred forventes. Faren opprettholdes så lenge det regner og er mildvær.

– Men mildværet er ikke bare negativt. Det er ikke nødvendig å oppsøke utsatte områder. Du kan også benytte deg av muligheten til å trene friluftsferdighetene til deg og din familie, i trygge områder. For eksempel kan dere trene på bålfyring, og voksne kan lære barn om hva som kan være farlig, oppfordrer Hoem.



Vis fjellvett

Gode friluftsferdigheter gir gode opplevelser i naturen, og kan være viktig å kunne dersom noe skulle skje med deg eller de rund deg. Derfor oppfordrer Røde Kors også til å friske opp kunnskapene om Fjellvettreglene, og følge disse når man er på tur.

– Fjellvettreglene er laget for å øke sikkerheten for ferdsel i naturen. Det er også 3 andre viktige ting du må huske på når du skal ut på tur. Sjekk varsom.no for oppdaterte skredvarsler. Ta trygge veivalg, og ha med deg nødvendig utstyr for den planlagte turen, sier Hoem.

– Sørg også for at barn som ligger i pulk har det tørt og varm. Sørg for å regelmessig sjekke at barnet har det bra. Det bør være et isolerende lag mellom barnet og pulkens bunn for å hindre varmetap.

I perioder med mildvær, regn og snøsmelting kan områder med farlig is bli betydelig større. Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund.

– Det milde været kan ha tært på istykkelsen på vann i Trøndelag. Sett derfor sikkerheten i høysetet ved å vise varsomhet, og vurdere om du kan unngå å krysse vann og elver. På varsom.no finnes det råd om ferdsel på is og oppdaterte tall for istykkelser i Trøndelag, sier Hoem.



Fjellvettreglene er utarbeidet av Røde Kors og Den Norske Turistforening (DNT) og ble oppdatert i 2016. Dette er råd til deg som skal på tur - uavhengig av sesong:

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går

Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer.

Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i.

Lytt til erfarne fjellfolk.

Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen.

Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg.

Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett.

2. Tilpass turen etter evne og forhold

Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det.

Vis respekt for været!

Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.

Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å vare på deg selv og de andre i gruppa.

Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.

Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du skal ferdes i

Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.

Turvarslene finnes her: yr.no, storm.no, varsom.no.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

Kle deg etter vær og forhold.

Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever.

Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lenger tid enn planlagt eller må vente på hjelp.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.

Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.

Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.

Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.

Pakk smart! Pakkelister for ulike turer finner du på www.ut.no/fjellvett.

Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.

Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annen måte.

6. Ta trygge veivalg

Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.

Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.

Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.

Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.

Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.

Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.

Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

7. Bruk kart og kompass

Vit alltid hvor du er

Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.

Følg med på kartet også når du går på merket rute.

Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.

GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra strømkilde.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.

Har forholdene endret seg? Bør du snu?

Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

Veien er målet! Det kommer en ny tur.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.

Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.

Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.

Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.