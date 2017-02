Rindal Røde Kors Hjelpekorps har i helgen deltatt med stab og deltagere på en vinterøvelse i Meldal. Meldal Røde Kors Hjelpekorps har i lengre tid planlgt denne øvelsen. Det var ikke det aller beste været i helgen, men både deltagere og stab har kost seg ute i felten. Fredag startet med litt kart og kompass og trygge veivalg i terrenget. Lørdag ble de delt opp i lag. De fikk oppgaver som de skulle løse, som søk i terrenget på ski og finne fram med kart og kompass.

Vi rigget camp ute oppe i Resdalen der vi skulle ligge fra lørdag til søndag. Det var meldt mye vind og "litt" nedbør, men det satte så absolutt ingen demper på stemningen rundt bålet da vi spiste middag. Alle var friske og raske til nye tak søndag morgen tross litt lite søvn på grunn av meget sterke vindkast og mye nedbør om natten. Søndag pakket vi sammen campen før vi satte nesen ned mot korpshytta til Meldal Røde Kors, der vi hadde debrief av mannskaper og vi i stab fikk snakket litt sammnen om hvordan helgen hadde vært.

Alle har så absolutt kost seg, selv om været ikke har vært helt på vår side. Vi har vært igjennom momenter som søk i skred med søkestang og sendermottager, pasientbehandling ute i felt og pasientbehandling i pulk/slede bak scooter, snørekjøring, trygge veivalg ved kryssing av bekker og islagte vann, sambandsprosedyrer under aksjoner samt drifting av KO.

Tusen takk til Meldal Røde Kors for at vi fikk være med dere i helgen, og takk til Nidar som sponset oss med tursjokolade under øvelsen.

Mvh

Richard Halgunset

Korpsleder i Rindal Røde Kors Hjelpekorps.

Foto: Rindal Røde Kors.