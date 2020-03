Vinterleikane avlyst på grunn av koronasituasjonen

Dette skriver NoFo i ei pressemelding fredag.

Nordmøre Folkehøgskule arrangerer hvert år Idrettsleikane for Psykisk utviklingshemmede. Deltagere fra hele Midt-Norge kommer til skolen for å delta i idrettskonkurranser og for sosial sammenkomst. Et stort arrangement med idrettsglede og det gode menneskelige møtet i fokus. Vinterleikane har vært arrangert hvert år siden 1994, da OL på Lillehammer var inspirasjonen til oppstart av dette gledesoverskuddet av et arrangement.

- Det er med tungt hjerte vi avlyser i år, uttaler rektor Kristian Lund Silseth ved skolen.

- Vi har vært i dialog med noen av deltagerne i forkant, og når en deltagergruppe valgte å avlyse fant vi det riktig å terminere hele arrangementet.

En skal være forsiktig med å være med på å hause opp den usikkerheten som alle bærer på i disse Koronatider, men det er klart at vi ved dette arrangementet har med en deltagergruppe å gjøre der flere enn i gjennomsnittsbefolkningen ellers har helseutfordringer også i forhold til imun-forsvar. Så i et føre var perspektiv valgte vi derfor å avlyse.

Alt var klappet og klart for leikene som skulle starte nå på mandag. Løyper er preppet, premier kjøpt inn, Happy Teater og våre egne elever har øvd inn sceneshow, laksen ligger på kjøla, sov, osv. Så vi er litt tomme akkurat nå, men er sikre på at avgjørelsen om å avlyse er nødvendig.

Og så retter vi blikket framover mot Vinterleikane 2021, da vi igjen skal ønske mye fint folk velkommen til Surnadal og Nordmøre Folkehøgskule.