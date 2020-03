Vinterhelg i skiløypene

Bildet øverst: Tørsetmarka 25.02.20. Foto: Ingrid Rognskog

Trollheimsporten holder deg orientert om snømengde og løypeforhold med oppdatering foran hver helg også denne vinteren!

Oppdateringene baserer seg videre på opplysninger fra faste kontaktpersoner. Ønsker du å delta i denne gruppa slik at løypeområdet ditt blir med, så send en epost til ole@trollheimsporten.no

Her er områda vi har hatt meldinger fra:

Rindal:

Sentrum, lysløypa: 5.03: Lysløypa kjøres jevnlig.



Kringvasstjønna, Åsan (Foto: Rune Løfald 270220)

Åsan: 5.03: Det er kjørt oppover Åsan torsdag kveld til post 4 ved Stokkvatnet. NB! Se opp for elg i løypa!

Ønske fra sporlegger om at hyttefolket ved Stokkvatnet ikke ødelegger skisporet med egen skuter, men bruker sporet ved siden av!

Se Loyper.net.

Klikk her for å se webkamera på Igltjønna Skistadion.

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 5.03: Hele Rindølrenntraseen er grunnpreparert. Kjøres på nytt fredag og søndag. Se loyper.net!

Rindal IL Ski er ansvarlig for løypekjøring ved Tjønna, Åsainn og Furuhaugmarka. Du kan gi din støtte til denne kjøringa på VIPPS-nr 506182 (Rindal IL Ski - Løypeavgift). Les mer her!



Trikkeskinner i Helgetunmarka. Foto: Lars Helgetun

Helgetunmarka: 5.03: 1 grad og vindstille nå torsdag kveld. Det ligger an til en fin helg for skiutfart i helga. Komplette løypetraseer kjøres opp fra midt på dagen i morgen fredag. Følg med på Helgetunmarka.com eller loyper.net.

De som ønsker å bidra til løypekjøringa kan bruke Vipps nummer 557236 eller konto nr. 4111.43.40136. .



Løypene prepareres (10.01.20) Video: Lars Helgetun

Sætra:

Tørsetmarka: 29.02: Da er det nykjørte løyper oppå Tørsetmarka, alle traseer er kjørt. Over 160 cm me snø. Så det er bare å finne frem skia, toppforhold!

Følg med på loyper.net

Rørvatnet/Garbergfjellet: 29.02:



Mye snø flotte forhold. Følg med på Rørvatnet Vel har kjørt opp fra Haugen og til Gardbergsfjellet så det er mulighet for en topptur! Det er kjørt oppfrisking av løypene fra Rørdal over Langvatnet og opp til traséen fra Storås Topp forhold bare og komme seg ut.Mye snø flotte forhold. Følg med på loyper.net



Løypemaskina på Garbergsfjellet. Foto: Håvard Norli, Rørvatnet Vel.

Fossdalen:

Løfaldfjella: 5.03: Det blir kjørt fra Hafella til Seterlia på fredag kveld den 6.3.2020.

Parkering på Hafella mot bet av 50.- kr. Vipps.

Langlimarka – Bolmsetrene: 29.02: Nykjørte spor Bjønnsleet - Bolmsetrene, Langlia - Bolmsetrene.

Surnadal:

Øvre Surnadal: 5.03: Lysløypa oppkjørt onsdag! Se loyper.net og Facebooksida til ØSIL.

Nordmarka skisenter : 5.03: Lysløypa oppkjøres jevnlig. Følg med på loyper.net og skisporet.no .

IL Søya sine løyper på Vang: 5.03: Fine forhold i Strengentrassen. Kjørt nordsida til Surnadalsløypa som går til toppen. Det er kjørt til Strengens topp fra Klåberget. Bra med snø alle plasser. Blir kjørt på nytt lørdag.

Se loyper.net og skisporet.no for løypekart og oppdatert løypekjøring.

5.03: Skigruppa i IL Søya inviterer til trimrenn for alle. Rennet går i Strengentraseen retning Stangvikfjella, med endestasjon Klåberget. Vi har tre ulike mål for rennet, etter ferdigheter og motivasjon. Du kan velge å snu på Øygardshalsen (ca 1 km), Haukarberget (ca 2 km) eller Klåberget, (ca 5 km). Registrering og utdeling av nummer på Vang skiarena. Det vil bli medalje til alle små, og uttrekking av fine gavepremier på alle startnummer. Påmelding og start fra 11.00 og utover til 13.00. på søndag.Pris kr 100,- per person. Familierabatt. Inntekt går til arbeidet med Strengentraseen og ny tråkkemaskin. Salg av mat i koisken og utdeling av drikke på snupunkta. Vel møtt til en fabelaktig skidag i Strengentraseen!!

Todalen, Tjønnmyran: 5.03: Løyper oppkjørt.Se loyper.net!





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Bakken åpnes helt opp lørdag. Dagkjøring hele vinterferieuka! Se facebooksida som blir oppdatert jamt.

Nerskogen Skisenter er åpner igjen 28.03.20, velkommen tilbake til velpreparerte bakker!

Se Webkamera til Vitnett!



Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!